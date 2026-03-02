Martín Satriano celebra su gol en el Real Madrid-Getafe de LaLiga EA Sports 25-26 - Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press / DPA

El Real Madrid paga cara la pereza de los lunes

El conjunto madridista firma un pobre partido y cae 0-1 ante un sólido Getafe en el Bernabéu para complicarse también la Liga

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se complicó este lunes sus posibilidades de poder pelear el título de LaLiga EA Sports al FC Barcelona, del que se descolgó a cuatro puntos tras caer por 0-1 en el Santiago Bernabéu ante el Getafe CF, un rival al que le bastó orden y disciplina para desnudar todas las carencias futbolísticas que atacan actualmente al equipo de Álvaro Arbeloa.

Tras ocho victorias seguidas y recuperar el liderato, dos derrotas consecutivas ante dos rivales que, teóricamente, pelean por la permanencia. La segunda, en un día poco habitual para el equipo madridista, perezoso como cualquier trabajador normal de empezar una dura semana un lunes, y que hace volver atrás en el tiempo al equipo madridista cuando entró en crisis tras ganar el Clásico.

Sin fútbol ni ideas, sin la inspiración de Vinícius Jr esta vez ni con Gonzalo García haciendo olvidar a Kylian Mbappé, los de Álvaro Arbeloa no pudieron con un conjunto 'azulón' que no perdonó su mal encuentro con un tremendo gol de Martín Satriano para sacar tres puntos de mucho valor en su intento de no pasar apuros, 18 años después de su último triunfo en el feudo de Concha Espina.

El Real Madrid, con la novedad en el once Thiago Pitarch, voluntarioso y participativo más que brillante, firmó una primera parte para el olvido y castigado además con desventaja en el marcador. Empezó con buenas intenciones, pero una vez más le faltó fútbol, enredado en pases horizontales, sin demasiados riesgos y consagrándolo todo a que Vinícius Jr pudiese desbordar a la continua de rivales que le iban saliendo al paso.

El Getafe es un 'hueso' habitualmente y si los argumentos que le presentan no le hacen mella, va creciendo, apoyado en el carácter competitivo que les infunde José Bordalás y en su habitual firmeza defensiva, pero también con el buen criterio que le da sus, seguramente, dos mejores futbolistas como son Luis Milla y Mauro Arambarri.

Cierto es que el choque podría haber cambiado cuando un tremendo error de Boselli, que se lió con el balón en los pies, permitió a 'Vini' plantarse solo. El brasileño, en un momento de acierto ante la portería, se relamía en su mano a mano ante David Soria, pero el guardameta 'azulón' le sacó un pie abajo sensacional para amargarle.

Precisamente, a partir de ahí, la efervescencia inicial del '7' se fue diluyendo y con ello el poco juego ofensivo local, reducido a un potente disparo, tras una ruleta, de Güler, que encontró la respuesta de un Soria bien colocado y a un balón cruzado con 'veneno' de Fede Valverde que no encontró ninguna pierna amiga para tratar de empujarlo un Gonzalo García tampoco fino entre los tres centrales visitantes.

LAS IDEAS NO APARECEN TRAS EL DESCANSO

El conjunto 'azulón', que había llevado peligro en alguna transición, fue llevando el choque a su terreno en el tramo final, demasiado trabado y con muchas interrupciones, con un lance entre Rüdiger y Rico que podría haber supuesto un castigo para el alemán, excesivo tras un pique con el defensa rival, lo que terminó de desactivar al Real Madrid. Para colmo de males, Satriano enganchó una maravilla de volea para hacer un golazo y la grada se terminó por desesperar, sobre todo con un poco acertado Trent Alexander-Arnold.

El público despidió con pitos a su equipo camino de vestuario, exigiéndole una reacción tras el periodo de reflexión, más necesario que nunca. Arbeloa no movió ninguna pieza, pero no tardó demasiado en hacerlo por partida triple con las entradas de Rodrygo, Carvajal y Huijsen, aunque el único destinado a mejorar la pobreza en ataque era el del primero, en lugar de Thiago, el único que había disparo a puerta.

El conjunto madridista trató de meter una marcha más antes de que el reloj le comenzase a asfixiar, lo que lograba precisamente evitar un Getafe que apenas sufría y que esperaba pacientemente que la desesperación acosase a los locales, incapaces de meter ni siquiera miedo con su afamada, y cada vez menos efectiva, épica.

Un cabezazo de Rüdiger a la salida de un corner que se fue lamiendo el palo y sin que Huijsen pudiese llegar y otro similar de Rodrygo a un buen centro de Mastantuono fueron sus mejores opciones antes de que el reloj, ahora sí, apretase.

Un disparo de Mastantuono, expulsado de forma directa tras decirle algo al colegiado, repelido por Soria fue su último inocuo intento de salvar al menos un punto en un lunes, aunque las sensaciones, y más con lo que se avecina, son alarmantes. La megafonía salió al rescate de una sonora pitada y de los gritos de 'Florentino, dimisión'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 0 - GETAFE CF, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min.55), Rüdiger, Alaba (Huijsen, min.55), Carreras; Valverde, Pitarch (Rodrygo, min.55), Tchouaméni (Brahim, min.87), Güler (Mastantuono, min.70); Gonzalo García y Vinícius.

GETAFE: Soria; Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico; Femenía (Liso, min.58), Milla, Arambarri, Vázquez (Martín, min.69); y Satriano (Abqar, min.91).

--GOLES.

0-1, minuto 39. Satriano.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Huijsen (min.68), Tchouaméni (min.71), Carreras (min.94) y Vinícius Jr (min.94), por el Real Madrid, y a Femenía (min.8), Arambarri (min.35), Rico (min.64), Liso (min.79) y Satriano (min.84), por el Getafe CF. Expulsó por roja directa a Mastantuono en el minuto 95 y a Liso por doble amarilla en el 97.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.