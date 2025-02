El Real Madrid presenta una reclamación ante la RFEF por el "grave" arbitraje en el RCDE Stadium

"Los hechos sobrepasan cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral"

La Junta Directiva del Real Madrid ha presentado este lunes una reclamación formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la "grave actuación arbitral" del pasado sábado en el RCDE Stadium, que, según el club blanco, excede "cualquier margen de error humano o de interpretación", y exige la "reforma integral" del sistema arbitral en España.

"Los hechos ocurridos en este encuentro han sobrepasado cualquier margen de error humano o de interpretación arbitral. Lo sucedido en el RCDE Stadium representa la culminación de un sistema arbitral completamente desacreditado, en el que las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado", comienza la carta remitida por la entidad madridista al organismo federativo.

En el escrito, con copia al Consejo Superior de Deportes (CSD), el Real Madrid denuncia "las dos decisiones arbitrales más graves" sufridas ante el RCD ESpanyol que evidencian "el doble rasero con el que se arbitra al Real Madrid": la no expulsión de Carlos Romero tras una entrada sobre Kylian Mbappé y el gol anulado a Vinícius Jr. en el minuto 21.

"La brutal entrada sobre Kylian Mbappé, por detrás, sobre el gemelo y sin posibilidad alguna de disputar el balón, realizada en el minuto 60 del partido por el jugador del Espanyol que posteriormente acabaría marcando el gol de la victoria de su equipo, merecedora de la expulsión inmediata como ha puesto de manifiesto la prensa mundial, acabó con la decisión del árbitro, Alejandro Muñiz Ruiz, de mostrar únicamente tarjeta amarilla sin que el VAR, con Javier Iglesias Villanueva como responsable, interviniera para corregir una decisión manifiestamente errónea, dejando impune una agresión que en cualquier otra competición habría supuesto una sanción ejemplar", indicó.

En este sentido, señaló como "particularmente grave" que el colegiado "tergiversase" lo sucedido recogiendo en el acta que la acción se produjo en la disputa del balón, y apuntó a las declaraciones del propio Carlos Romero tras el partido asegurando que trató de frenar a Mbappé como pudo. "(Carlos Romero) No pudo ser más claro: no hubo intención alguna de disputar el balón, sino la voluntad expresa de frenar al adversario a cualquier precio con una acción inadmisible no solo por su gravedad y antideportividad, sino también por la peligrosidad que la misma entrañó para la integridad física de nuestro jugador, por lo que la decisión del árbitro e inacción del VAR resultan de una gravedad incuestionable", expresó.

El penalti anulado a Vinícius en el minuto 21 por una falta previa de Mbappé es la otra decisión cuestionada por el club, que califica el gol de "absolutamente legal". "Las imágenes demuestran que en dicha jugada quien fue objeto de falta previa, un penalti claro, fue nuestro jugador, anulando sin embargo el gol y transformando un penalti a favor en una falta en contra, sin que el VAR interviniera para corregir el error o indicar siquiera al colegiado que revisara la jugada en el monitor", apuntó.

Además, aseguró que la supuesta adopción de medidas disciplinarias por parte del Comité Técnico de Árbitros mandando "a la nevera" a Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva acreditan "la gravedad de las decisiones arbitrales adoptadas y la inconsistencia del sistema arbitral actual". "El problema no se soluciona con sanciones tardías e individualizadas cuando las decisiones tomadas afectan directamente al resultado de la competición. Lo que realmente se necesita es una reforma estructural que impida que estos hechos se reproduzcan una y otra vez, como viene ocurriendo reiteradamente en perjuicio del Real Madrid y de la integridad del campeonato", subrayó.

Por otra parte, el Real Madrid exigió a la RFEF "la entrega inmediata de los audios del VAR" entre la sala VOR y el árbitro de campo en las dos jugadas polémicas. "Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse así mismo, con el respaldo de los Comités Disciplinarios dependientes de la propia RFEF, que se niegan sistemáticamente a sancionar a los árbitros, modificar sanciones arbitrarias y, en definitiva, mantener un sistema que ya ha sido calificado de fraudulento por la propia justicia ordinaria", expuso.

En este sentido, afirmó que "los graves problemas estructurales del arbitraje español han quedado en evidencia en los últimos años", con revelaciones "que han puesto de manifiesto prácticas incompatibles con la transparencia y la imparcialidad. Sin embargo, a pesar de la magnitud del escándalo y de la erosión de la credibilidad del sistema, no se ha producido una reforma real ni una depuración efectiva de responsabilidades", continuó.

Además, reiteró que lo ocurrido en el RCDE Stadium "no es un episodio aislado ni un mero error arbitral". "Es la manifestación más reciente y grosera de un sistema arbitral cuya credibilidad está completamente erosionada, no solo por la acumulación de decisiones que lo han puesto bajo sospecha, sino por su propia estructura, diseñada para operar sin control efectivo y al margen de cualquier exigencia de imparcialidad. Un sistema mantenido y protegido desde la propia Federación, a través de sus sucesivos presidentes, por un entramado de intereses cruzados en el que el colectivo arbitral se ha convertido en un actor político con un peso determinante en los procesos electorales federativos", afirmó.

Así, considera que este "clientelismo institucionalizado" convierte al arbitraje en "un poder intocable dentro de la propia Federación, asegurando su perpetuación sin que ni siquiera los mayores escándalos sean suficientes para impulsar, de forma real, una reforma estructural en su funcionamiento".

"La inacción arbitral ante los insultos racistas (...) no solo agrava el problema, sino que añade un nuevo factor de descrédito al sistema arbitral y a la propia RFEF. Y mientras tanto, la realidad es que la estructura arbitral y disciplinaria sigue funcionando sin cambios, perpetuando un sistema que ha demostrado estar corrompido desde dentro, que solo se preocupa de perseguir la protesta a los árbitros y cualquier otra queja o manifestación que ponga de manifiesto la realidad del sistema arbitral español o que no guste a sus responsables. El escándalo generado por este último partido no es un hecho aislado ni un incidente menor, sino la confirmación inequívoca de que la competición se encuentra viciada por decisiones arbitrales cuya justificación resulta insostenible", prosiguió.

"El Real Madrid no puede aceptar que la competición siga regida por un sistema arbitral desacreditado, cuyos principales responsables, lejos de ser apartados, continúan ejerciendo funciones determinantes en la toma de decisiones. No basta con cambios superficiales; la única vía para restaurar la credibilidad del arbitraje español exige una reforma integral que incluya, como elemento esencial, la sustitución de aquellos árbitros cuya vinculación con etapas bajo sospecha compromete la legitimidad del sistema y perpetúa su falta de transparencia", recalcó.

Así, el Real Madrid insistió en que no basta "con ajustes superficiales ni con la aplicación de protocolos que no alteran el fondo del problema", ni con "convocatorias a reuniones vacías de contenido real, que en realidad tienen la única intención de perpetuar un sistema que en términos judiciales ha sido calificado 'como sistémicamente corrupto'". "El sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, desde su estructura hasta quienes lo integran, estableciendo mecanismos de control efectivos que impidan que vuelva a reproducirse el escenario que ha llevado al fútbol español a esta situación de descrédito absoluto", finalizó.