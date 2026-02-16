El Real Madrid quiere reconciliarse con Da Luz

El inglés Jude Bellingham, después de la derrota del Real Madrid CF en la fase de liga de la Champions League 2025/26 ante el Benfica en Da Luz. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este martes (21.00 horas) al SL Benfica en la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, en el regreso del conjunto merengue a Da Luz menos de un mes después de su batacazo en Lisboa, por lo que esperan alejar sus pesadillas y encauzar este peaje europeo contra los de José Mourinho, con los blancos ahora inmersos en una buena dinámica.

De nuevo, Da Luz se cruza en el camino continental del 15 veces campeón de Europa, solo tres semanas después de la contundente derrota por 4-2 que les infligió el conjunto portugués. Junto a la noche en Albacete --en la que el Real Madrid dijo adiós a la Copa del Rey Mapfre--, la reciente visita al feudo lisboeta es una de las grandes manchas del equipo blanco dirigido por Álvaro Arbeloa este curso.

El conjunto merengue se vio superado en casi todos los aspectos, salvo en la posesión -33% de 'Las Águilas'--. Los portugueses tiraron el doble de veces a puerta que los blancos, 12 por 6, y tuvieron hasta 8 grandes ocasiones. Pero Thibaut Courtois volvió a impedir una gran goleada en contra con 7 paradas --casi 2 más que su media en esta Champions--. Un batacazo merengue que, además, les sacó del 'top 8' obligándoles ahora a pasar por la penitencia de los 'playoffs'.

Ese derrumbe merengue parece que se quedó en excepción o, al menos, es el deseo de la plantilla blanca, que solo ha recibido desde entonces dos goles en contra en los últimos tres partidos, en los que han conseguido tres victorias seguidas. El último, por 4-1 con un doblete de penalti de Vinícius Júnior y de mucho valor ante una Real Sociedad que no había perdido en 2026 de la mano de 'Rino' Matarazzo.

El sistema madridista empieza a estar más ordenado, aunque otra es Europa la piedra de toque que ponga a prueba esa mejoría. Además, en un estadio Da Luz con el que el Real Madrid quiere reconciliarse después de ese gran tropiezo, porque fue en él donde conquistó la décima Copa de Europa de la entidad con el tanto de Sergio Ramos en el minuto 93 para llevar la final ante el Atlético de Madrid a la prórroga.

Kylian Mbappé, pichichi de la competición con 13 tantos, apunta a la titularidad tras no jugar ni un minuto frente a la Real, aunque Arbeloa no podrá contra con Jude Bellingham, Rodrygo Goes y Éder Militao, por lesión, ni Raúl Asencio, por sanción. Si Trent Alexander-Arnold, que sumó una asistencia el sábado, repite en el lateral derecho, el técnico volverá a fortalecer el centro del campo con cuatro futbolistas, mientras el '10' y 'Vini' serán los dos hombres más adelantados.

El entrenador local, José Mourinho, ya avisó en la previa que espera un partido "diferente" al 4-2 de hace tres semanas, aunque los lusos ya saben cómo hacer daño al Real Madrid: percutiendo al espacio aprovechando la velocidad de Andreas Schjelderup y Gianluca Prestianni. A los portugueses les sentó bien avanzar a estos 'playoffs' con el triunfo ante los blancos, ya que ahora encadenan cinco duelos sin perder, aunque siguen terceros a 7 puntos del líder en la Liga Portugal Betclic.

Las 'Águilas' quieren darle continuidad a su 'milagro' para cerrar la fase de liga, con un tanto del portero Anatoliy Trubin en el minuto 98 para seguir con vida en la competición y avanzar a las eliminatorias por cuarta vez en las últimas cinco campañas. Gracias a un partido espléndido en ataque, en el que celebraron 4 de los 10 goles que marcaron en toda la fase de liga.

Y es que el partido en Da Luz enfrenta a dos de los clubes más grandes del continente: los lusos, solo con tres eliminaciones en los últimos 11 cruces a doble partido y como uno de los pocos equipos con el balance positivo frente al Real Madrid; y los blancos han pasado en 10 de sus últimos 12 eliminatorias en Champions.

Mourinho, que recibe de nuevo a uno de su exequipo, no podrá contar con Alexander Bah por lesión ni con el sancionado Olivio. Fredrik Aursnes y Amar Dedic sí podrían tener minutos, y la gran duda es Richard Ríos. Esto le puede abrir el camino a Enzo Barrenechea en el once, con la duda de si Tomas Araujo actuará de central o lateral derecho.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

BENFICA: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; y Pavlidis.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé y Vinícius.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Da Luz.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones.