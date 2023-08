El Real Madrid quiere seguir de dulce ante el Celta centenario

Los gallegos celebran los 100 años de su fundación con ansias del primer triunfo y ante un conjunto blanco enchufado con Bellingham y Kepa

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visitará este viernes (21.30 horas) al RC Celta, en el duelo correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024, con el objetivo de seguir de dulce y confirmar su positivo inicio para continuar líderes, mientras que el conjunto gallego buscará celebrar el primer triunfo doméstico, inmerso en la especial fiesta por su centenario y ya sin su joven perla Gabri Veiga.

Balaídos examinará el sólido inicio del conjunto madridista en esta nueva temporada, después de encadenar dos triunfos en las dos primeras jornadas. En su estreno, convenció con solvencia en un feudo complicado como San Mamés, con un contundente 0-2 ante los rojiblancos. Un arranque inmejorable que se trasladó a Almería, donde los merengues volvieron a demostrar que este curso se toman muy enserio el campeonato doméstico, con un triunfo por 1-3, que dio cuenta de que el nuevo sistema funciona.

Y esas dos primeras victorias tienen un denominador común que ilusiona al madridismo: Jude Bellingham. El 'todocampista' inglés debuto con gol ante el Athletic e hizo un doblete en el Power Horse Stadium para firmar un inicio fulgurante a la par que entusiasmante. Su superioridad física y técnica le hacen ser prácticamente imparable en cualquier zona del campo, gracias también a la libertad que Ancelotti le ha otorgado en el ya reconocible rombo en su centro del campo.

Ahora será la plantilla del Celta la encargada de frenar la progresión del inglés, con una adaptación veloz al fútbol español, líder de un Real Madrid mucho más fuerte y poderoso en todo el campo. Los blancos son un equipo más creíble y afianzado, sostenidos por un rendimiento defensivo sobresaliente en este inicio,

Pese a las sensibles bajas de Courtois y Militao. Solo han encajado un gol y han recibido 9 remates a puerta, con la versión más seria de Carvajal --no ha sido regateado por ningún rival en estos dos partidos--.

Así, el Real Madrid parece llegar preparado al duelo en Balaídos, donde ya vencieron por un contundente 1-4 el curso pasado, en el que fue el triunfo número 16 en los últimos 18 enfrentamientos directos. De hecho, el Real Madrid no pierde en el feudo gallego desde 2014, precisamente en la primera etapa de Ancelotti.

El conjunto madridista viaja a Vigo con las bajas ya conocidas de Courtois, Militao, Güler, Mendy y Ceballos, mientras que Camavinga, suplente en Almería, estaría completamente recuperado de su sobrecarga. Después de dos suplencias, Modric podría aparecer de titular en Balaídos, acompañando a Tchouameni, Valverde o el galo, y Bellingham. Con Kepa en su primera aparición con el Real Madrid, 'Vini' y Rodrygo apuntan a ser los delanteros, a falta de otro '9' puro.

EL CELTA QUIERE FESTEJAR SU CENTENARIO POR TODO LO ALTO

Enfrente estará un Celta que afronta el más difícil todavía en una semana muy especial para el club. Los gallegos celebran el centenario de su fundación con un reto complicadísimo, dada la exigencia del partido en sí y la racha con la que llega su poderoso rival. Además, el balance de los dos primeros partidos no ayuda a los celestes a ser optimistas.

Y es que el 'efecto Benítez' todavía no ha dado los frutos esperados, con una derrota (0-2) ante Osasuna en casa y un empate (1-1) trabajado frente a la Real Sociedad en el Reale Arena. Sin embargo, esperan que ese primer punto del curso sea un buen punto de partida para crecer y no estancarse en la zona baja.

Además, el Celta recibirá al Real Madrid sin su joven perla Gabri Veiga, fuera de la convocatoria, después de que el propio Benítez confirmara en la previa del duelo que el jugador se ha decantado por la "oportunidad" de Arabia Saudí. Una baja sensible, ya que la joven promesa, de 21 años, tuvo una participación directa en 15 de los 43 goles celestes en Liga la pasada campaña.

Además, el conjunto gallego presenta las ausencias de los lesionados Gonçalo Paciencia y Carles Pérez. Así, el once de Benítez podría presentar defensa de cinco para armar un equipo más firme que no sufra tanto las embestidas de Vinícius, Bellingham y compañía. Aidoo podría formar junto a Núñez y Starfeld en defensa. De la Torre se caería de la alineación y la responsabilidad ofensiva recaería en Bamba, Larssen y Aspas, que aún no se ha estrenado en LaLiga.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RC CELTA: Villar; Mingueza, Starfeld, Nuñez, Aidoo, Manu Sánchez; Beltrán, Sotelo; Bamba, Larssen y Aspas.

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouameni, Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castelano-manchego).

--ESTADIO: Balaídos.

--HORA: 21.30/DAZN.