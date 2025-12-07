Real Madrid - RC Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este domingo al RC Celta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports, en el regreso del equipo blanco a su feudo, donde no ha perdido este curso, más de un mes después, para no perder ritmo en la pelea por el liderato que posee el FC Barcelona, solo tres días antes del complejo partido ante el Manchester City, mientras el equipo gallego llega en buena dinámica a domicilio y con la intención de alejarse del descenso, en un estadio donde no gana desde hace casi 20 años.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

RC Celta: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Damián, Moriba; Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Celta de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 7 de diciembre a las 14.00 horas en el Santiago Bernebéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los balncos y los celtiñas se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.