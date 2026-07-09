El Real Madrid y el RC Deportivo se enfrentarán en el Trofeo Teresa Herrera el 12 de agosto

Archivo - El Estadio Riazor, feudo del equipo español Deportivo de A Coruña, antes del partido contra la UP Langreo en la antigua Segunda División B. - Europa Press/Contacto/Alberto Brevers - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el RC Deportivo se enfrentarán 13 años después el próximo 12 de agosto, a las 21.00 horas, en la 81ª edición del Trofeo Teresa Herrera en el Estadio de Riazor, según ha comunicado el club gallego.

El equipo merengue volverá a disputar el mítico torneo veraniego en Riazor 13 años después, ya que no disputa el trofeo ante el conjunto gallego desde 2013, cuando los entrenados entonces por Carlo Ancelotti se impusieron por 0-4 en la pretemporada del curso de la décima Copa de Europa.

Ahora, el Real Madrid, que ha ganado el torneo en nuevo ocasiones (1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 y 2013), en el inicio de la segunda etapa del técnico portugués José Mourinho, se vuelve a ver las caras con el 'Dépor', en su regreso a LaLiga EA Sports tras ocho temporadas y con 26 de estas 'torres' en sus vitrinas.

Además, también se disputará la final femenina del Trofeo Teresa Herrera entre el RC Deportivo y el Oporto el 13 de agosto, a las 17.00 horas, en el feudo deportivista, que será el escenario del "torneo de fútbol amistoso con carácter anual más longevo del mundo", según el comunicado.