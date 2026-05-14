El Real Madrid recuperará la posesión del Sky Bar tras el acuerdo autorizado judicialmente

Archivo - Vista general del Estadio Santiago Bernabéu, durante un entrenamiento del AS Monaco. - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF informó este jueves de que recuperará la posesión del local denominado Sky Bar, un espacio VIP en el Estadio Santiago Bernabéu, después de que se haya autorizado judicialmente el acuerdo entre el club y la administración concursal.

"El Real Madrid comunica que el juzgado de lo mercantil competente en el concurso de acreedores de Anastia Gourmet Hostelería SL ha dictado auto autorizando el acuerdo transaccional alcanzado entre la administración concursal y el Real Madrid en relación con el espacio denominado Sky Bar", avanzó la entidad en un comunicado.

El acuerdo fue "favorablemente valorado" por la administración concursal, por una mayoría de acreedores personados y por el propio juzgado, y "pone fin a las controversias judiciales existentes entre las partes respecto de dicho espacio".

"El juzgado considera que la transacción responde al interés del concurso y de los acreedores, al permitir cerrar el conflicto existente bajo criterios de racionalidad económica y seguridad jurídica", rezó la nota de prensa del club blanco, sobre un acuerdo que "permitirá al Real Madrid recuperar la posesión del Sky Bar".

El Real Madrid recordó también que ya obtuvo una "sentencia favorable en el procedimiento seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Madrid relativo a la posesión del citado local". Y es que este asunto estaba judicializado porque la empresa encargada de la explotación en un primer momento, Anastia Gourmet Hostelería, denunció al club por no permitirle explotar el espacio. La empresa se declaró en concurso de acreedores tras acumular impagos, y el juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid lo declaró a finales del año pasado.