Real Madrid y UEFA acuerdan acabar con sus disputas legales por la Superliga

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC) han alcanzado un acuerdo de principios "por el bien del fútbol europeo de clubes" que permitirá resolver las "disputas legales" existentes entre las partes por el proyecto de la Superliga, según informaron este miércoles el club blanco y el organismo continental en sendos comunicados.

"Tras meses de conversaciones en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) y el Real Madrid CF anuncian que han llegado a un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo, con énfasis en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", indicaron el ente rector del fútbol europeo y el conjunto madridista en una nota conjunta.

Además, ambas partes recalcaron que "este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se implementen", por lo que todo hace indicar que llega a su fin el proyecto que lideró Florentino Pérez, presidente del conjunto madridista, en abril de 2021 y en el que se había quedado prácticamente solo.

De hecho, el pasado fin de semana, el FC Barcelona, otro de los impulsores iniciales de la Superliga junto al club merengue y la Juventus italiana, confirmó oficialmente su total desvinculación de esta idea. En junio de 2023, la 'Vecchia Signora' había abandonado un proyecto que nació con mucho rechazo del mundo del fútbol, tanto a nivel de los organismos deportivos como de los aficionados.

Fue a última hora del domingo 18 de abril de 2021 cuando doce clubes de tres países (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Juventus, Inter y Milán) anunciaron la fundación de la Superliga, aunque los clubes ingleses lo dejaron poco después por la reacción de sus aficionados, mientras que otros equipos importantes de Europa como el Bayern Múnich alemán o el Paris Saint-Germain francés ya lo habían rechazado.

Pese a todo, el Real Madrid continuó peleando por sacar adelante esta idea que fue modificando su pensamiento inicial de un modelo muy cerrado a uno un tanto más abierto con cuatro ligas y un total de 96 clubes, y con una plataforma, 'Unify', siendo la encargada de la retransmisión de todos los encuentros de forma gratuita o a un precio asequible.

La Superliga estuvo también en litigios en tribunales. El Juzgado de lo Mercantil nº 17 de Madrid estimó en 2024 parcialmente la demanda presentada por el proyecto contra UEFA y FIFA y señaló que ambos abusaban de su posición de dominio e impedían la libre competencia en el mercado. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó este dictamen el pasado mes de octubre.

Opinión similar a la que ya había expuesto en diciembre de 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que remarcó que las normas de UEFA y FIFA que exigen autorización previa para nuevas competiciones y prevén sanciones, tal como estaban formuladas, vulneraban el Derecho de la Competencia por constituir una restricción injustificada y un abuso de posición dominante. Este órgano no daba validez legal a la Superliga, pero sí veía el veto de la UEFA y la FIFA y abuso de poder en su posición.

Finalmente, 'A22 Sports Management', la empresa promotora de la Superliga de fútbol, anunció a finales del pasado mes de noviembre que había iniciado los trámites legales para reclamar una indemnización por daños y perjuicios a la UEFA por 4.500 millones, según las informaciones de varios medios, por el presunto abuso de posición dominante.