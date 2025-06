El Real Madrid viaja al Mundial de Clubes con 34 futbolistas

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid viajará a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, que se disputa desde este sábado al 13 de julio, con 34 futbolistas convocados, entre los que destacan los dos fichajes Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, los defensas Dani Carvajal y Éder Militao y hasta once canteranos, según un comunicado del club.

El entrenador del conjunto madridista, Xabi Alonso, elaboró este miércoles su primera convocatoria con un total de 34 futbolistas. En ella, destacan los recién llegados, Huijsen y Alexander-Arnold, que se presentará este jueves como nuevo jugador del club, además de Carvajal y Militao, ausentes desde hace meses por sus graves lesiones de rodilla sufridas a principio del curso 2024-25.

También es una declaración de intenciones la presencia de hasta once canteranos -incluyendo a Raúl Asencio- en esta primera lista del tolosarra, todos ellos protagonistas en los primeros entrenamientos que ha dirigido el ex técnico del Bayer Leverkusen. Además, no se perderán el torneo Lucas Vázquez y Luka Modric, que afrontan sus últimos partidos como madridistas antes de abandonar el club.

Así, la lista la integran los porteros Courtois, Lunin, Fran González y Sergio Mestre; los defensas Carvajal, Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo Ramón, Asencio, Fortea y Diego Aguado; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Chema, Víctor Muñoz y Mario Martín; y los delanteros Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim y Gonzalo García.