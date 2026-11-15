El Real Madrid visitará San Mamés el domingo 6 de diciembre a las 16.15

Archivo - Jude Bellingham y Aitor Paredes, Real Madrid - Athletic Club - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid jugará contra el Athletic Club de Bilbao el domingo seis de diciembre a las 16.15 en San Mamés, con motivo de la jornada 15 de LaLiga EA Sports, según informó la patronal.

LaLiga comunicó este domingo los horarios de dicha jornada, donde destaca la visita del conjunto de José Mourinho a la Catedral de Bilbao. Un domingo que cerrará el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano contra el Real Betis a las 21.00.

Por otro lado, el FC Barcelona jugará el sábado 5 en el Spotify Camp Nou contra el RC Celta a las 21.00. A las 18.30 del sábado será un Villarreal-Real Sociedad por la zona noble de la tabla y la jornada terminará el lunes 7 a las 21.00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un derbi andaluz entre el Sevilla y el Málaga.