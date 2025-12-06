El Real Madrid vuelve sin margen al Bernabéu

Archivo - El delantero brasileño Vinícius Júnior (Real Madrid) intenta regatear a Javi Rodríguez y Marcos Alonso (RC Celta), en el partido de LaLiga EA Sports 2024-25 disputado en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este domingo (21.00) al RC Celta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports, en el regreso del equipo blanco a su feudo, donde no ha perdido este curso, más de un mes después, para no perder ritmo en la pelea por el liderato que posee el FC Barcelona, solo tres días antes del complejo partido ante el Manchester City, mientras el equipo gallego llega en buena dinámica a domicilio y con la intención de alejarse del descenso, en un estadio donde no gana desde hace casi 20 años.

El Santiago Bernabéu vuelve a ver a su equipo jugar más de un mes después, en concreto, desde la goleada al Valencia CF por 4-0, en el que fue el último partido con más certezas que dudas antes del derrumbe del conjunto merengue a domicilio. Desde ese cómodo triunfo, tres empates frente al Rayo Vallecano, el Elche y el Girona en Liga y una derrota en Anfield en Champions, hasta que el equipo mejoró y convenció a costa de un flojo Athletic Club.

El conjunto merengue disfrutó en San Mamés con una goleada (0-3) gracias a un doblete de Kylian Mbappé, 'pichichi' con 16 dianas y que asistió a Eduardo Camavinga, y a un planteamiento más vertical y de fútbol directo, sin abusar de combinaciones demasiado largas. Este triunfo permitió a los blancos, después de dejarse 6 puntos en los tres empates previos, seguir a 1 punto del Barça, aunque pagaron el peaje en forma de lesiones de Trent Alexander-Arnold y Camavinga, bajas ante el Celta.

A estas ausencias, Xabi Alonso debe sumar las de Dani Carvajal, David Alaba y Ferland Mendy, mientras Dean Huijsen sigue siendo duda. Por ello, el tolosarra debe decidir si el lateral derecho lo ocupa Fede Valverde, lo que quizá desprotegería el centro del campo, o Raúl Asencio, su opción en San Mamés tras la lesión de Arnold. Esto abre la puerta al once a jugadores como Arda Güler, suplente en Bilbao, Dani Ceballos, Brahim Díaz o Franco Mastantuono.

Y es que no se descartan rotaciones en el Real Madrid, atendiendo a la fiabilidad del conjunto merengue en casa este curso -pleno de victorias en 8 partidos entre Liga y Champions- y a la siempre compleja visita del Manchester City al Bernabéu del próximo miércoles, en el partido, a priori, más duro de los tres restantes en la fase de liga de la Liga de Campeones.

El duelo frente al Celta, que no gana en el Bernabéu desde noviembre de 2006 -casi 20 años en los que han logrado 1 punto de 42 posibles-, será una prueba de continuidad de la mejoría experimentada en San Mamés y para un Xabi Alonso que, como el proyecto, respiró con la victoria 100 ante el Athletic en Liga. Ahora, cuatro partidos para cerrar 2025 y tres de ellos en casa.

Enfrente estará un Celta que marcha duodécimo en tabla con 16 puntos, a solo 4 del descenso, por lo que una derrota y una buena jornada de sus perseguidores le puede condenar a coquetear con el descenso en esta recta final del 2025. Su dinámica es algo irregular, después de pasar en penaltis en la Copa del Rey frente al Sant Andreu y de perder en la última jornada con un gol postrero de Kike García.

Sin embargo, los pupilos de Claudio Giráldez están inmersos en una positiva racha lejos de Balaídos -todavía no ha ganado como local en Liga-, con solo una derrota en los últimos siete encuentros de todas las competiciones (5V, 1E y 1D). No perder ese competitividad fuera de casa, con un fútbol siempre valiente y con ritmo, podrían empezar a mirar hacia puestos europeos, ahora a 8 unidades.

El equipo celeste tiene la única baja del defensa ghanés Joseph Aidoo para el partido, por lo que Giráldez tiene disponibles casi todas las variantes de su plantilla. Volverán al once aquellos que descansaron en Copa del Rey, Como Javi Rueda y Sergio Carreira.

El centro del campo lo podrían conformar Ilaix Moriba y Damián Rodríguez, mientras que el tridente ofensivo lo integrarían Iago Aspas, un Bryan Zaragoza poco acertado y Borja Iglesias, que solo ha marcado un gol en los últimos siete partidos de Liga.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Asencio, Militao, Rüdiger, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

RC CELTA: Radu; Rueda, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira; Damián, Moriba; Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

--ÁRBITRO:

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.