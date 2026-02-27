Real Oviedo - Atlético de Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann junto a Aaron Escandell en el partido de ida en el Metropolitano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado al Real Oviedo en el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026, un duelo al que ambos conjuntos llegan con necesidades antagónicas donde los rojiblancos, inmersos en plena irregularidad de resultados ligueros, están con la mente puesta en la vuelta de 'semis' de la Copa del Rey Mapfre y los carbayones con la extrema de sumar una victoria para no descolgarse por la salvación.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Carmo, Calvo, Javi López; Hassan, Sibo, Colombatto, Chaira, Reina; y Viñas.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Obed Vargas, Mendoza, Cardoso; Griezmann y Lookman.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y Atlético de Madrid de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de febrero a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los colchoneros se podrá ver por televisión a través de los canales M+ LaLiga y Movistar Plus+.