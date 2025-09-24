Real Oviedo - FC Barcelona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este jueves al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en el partido que cierra la sexta jornada de LaLiga EA Sports, con la intención de seguir con su buena racha de juego y resultados en su regreso a un feudo histórico que está de vuelta a Primera, si bien el inicio del equipo entrenado por Veljko Paunovic no ha sido el deseado y están sufriendo más de lo esperado, por lo que tumbar a los vigentes campeones puede darles alas a los 'carbayones'.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Aarón; Ahijado, Bailly, Calvo, Carmo, Javi López; Dendoncker, Reina; Cazorla, Hassan y Chaira.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; y Lewandowski.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y FC Barcelona de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21.30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los azulgranas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.