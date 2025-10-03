Real Oviedo - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Real Oviedo y Levante abrirán la jornada sabatina con un duelo directo entre dos equipos cuyo principal objetivo es lograr la salvación. Los carbayones llegan con la moral alta después de conseguir remontar la pasada jornada al Valencia con goles de Ilic y Rondón, en el que fue el estreno goleador del delantero venezolano. Ahora, en el Tartiere, buscarán su segunda victoria como local en casa del curso.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Aarón; Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane; Dendoncker, Colombato; Hassan, Reina, Brekalo; y Rondón.

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga, Vencedor, Brugui; Etta Eyong e Iván Romero.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y Levante de la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 4 de octubre a las 14.00 horas en el Carlos Tertiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.