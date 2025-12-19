Real Oviedo - RC Celta: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta visita este sábado el Carlos Tartiere para medirse al Real Oviedo, en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los de Claudio Giráldez quieren olvidar la eliminación copera y seguir con su buena dinámica de resultados en Liga a costa de un necesitado Oviedo en el que se estrena en el banquillo Guillermo Almada.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Costas, Calvo, Alhassane; Dendoncker, Colombatto; Viñas, Reina, Chaira; y Rondón.

RC Celta: Radu; Mingueza, Manu Fernández, Starfelt, Ristic; Sotelo, Moriba; Rueda, Aspas, Swedberg; y Jutglá.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y RC Celta de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 20 de diciembre a las 14.00 horas en el Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los gallegos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.