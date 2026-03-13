Real Oviedo - Valencia: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo recibirá en el Carlos Tartiere al Valencia en plena semana de Fallas, en un duelo entre dos equipos en dinámicas muy diferentes. Los visitantes han encontrado en los últimos cuatro partidos su mejor versión del curso, sumando nueve puntos que los han despegado a la zona de descenso, que ahora miran con un colchón de siete puntos. Así, un triunfo podría ser casi definitivo de cara a mantenerse una temporada más en Primera División.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Chaira; y Viñas.

Valencia: Dimitrievski; Rendall, Cömert, Núñez, Gayá; Ramazani, Pepelu, Ugrinic, Rioja; Javi Guerra y Sadiq.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Oviedo y Valencia de la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de marzo a las 18.30 horas en el Carlos Tartiere.

DÓNDE VER

El duelo entre los carbayones y los che se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.