Publicado 13/12/2019 20:17:40 CET

Una Real Sociedad de 'Champions' reta al Barça antes del Clásico

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad recibe este sábado en su Reale Arena al FC Barcelona --16.00 horas/Movistar LaLiga--, en la jornada 17 de LaLiga Santander, un duelo igualado entre unos donostiarras de 'Champions' y un líder que llega fresco y dispuesto a dejar de sufrir en Donostia.

El Barça parece haber tomado la medida al histórico Anoeta, con dos victorias en sus dos últimas visitas en LaLiga y una más en la Copa del Rey, pero había encajado varias derrotas previamente y, aún en el triunfo, siempre ha sufrido para batir a los 'txuri-urdines'.

Con una Real Sociedad que está en un gran momento de juego, con una vocación ofensiva que les da puntos y vistosidad, se espera un pulso diferente a los más recientes. Esta Real Sociedad quiere morder de nuevo a un Barça que, con esas victorias, puede llegar algo más relajado.

En la jornada previa, los blaugranas vencieron con autoridad al RCD Mallorca (5-2) en el Camp Nou, con un 'hat-trick' de Leo Messi que celebró por todo lo alto el reciente y sexto Balón de Oro. Y la idea es seguir por ese buen camino que les permita afrontar el Clásico como líderes, ya sea con los mismos puntos, o más, que el Real Madrid con quienes ahora están empatados.

Lo cierto es que el Barça, que afronta una semana muy dura con esta salida complicada, el Clásico del miércoles y un último duelo del año ante el Alavés, llega a esta primera cita aliviado, líder en la Liga de Campeones y superando, con su 'cara B', al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (1-2).

En ese partido, Carles Pérez y Ansu Fati, ambos citados para San Sebastián, marcaron y dieron a su equipo un triunfo 'made in la Masia'. Ante la Real Sociedad, antiguo 'verdugo' por excelencia, se espera no obstante un once inicial mucho más reconocible.

La vuelta al equipo de Sergi Roberto, Leo Messi y Gerard Piqué, que no fueron a Milán, y de un Luis Suárez que salió de refresco hace pensar en que volverán a un once que podría ver de nuevo a Jordi Alba entre los iniciales, ya recuperado de la lesión.

Arriba, salvo sorpresa, jugará Antoine Griezmann junto a Messi y Suárez, completando el tridente y permitiendo al galo volver a la que fuera su casa con una segunda camiseta distinta, tras hacerlo anteriormente con la del Atlético de Madrid.

Por su parte, Imanol Alguacil tiene las bajas de Aritz Elustondo y Asier Illarramendi, más la del sancionado Robin Le Normand, aunque recupera a Joseba Zaldúa. Y, arriba, tiene a toda su pólvora con Willian José, Portu y Odegaard en la creación.

Pese a perder contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu dos jornadas atrás, los donostiarras se recuperaron con un triungo sobre el Eibar (4-1) y llegan de empatar contra el Valladolid en Pucela. Pero su fútbol en casa, y las ganas que hay de recibir al Barça, pueden ayudar a los de Alguacil a hacer volver a los blaugranas a su infierno.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Álex Remiro; Zaldúa, Zubeldia, Diego Llorente, Monreal; Ander Guevara, Merino, Odegaard; Portu, Oyarzábal y Willian José.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Cast-manchego).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 16.00/Movistar LaLiga.