Alguacil: "Ni Valverde sabría ni tendría métodos para parar a Messi"

Publicado 13/12/2019 14:59:19 CET

"Si tenemos un gran día vamos a estar cerca de poder ganar el partido"

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha señalado este viernes en la previa del partido en el Reale Arena contra el líder FC Barcelona que deberán tener su mejor día para estar cerca de poder ganar a un Barça del que destaca a Leo Messi, al que no cree que pudiera parar ni su propio técnico, Ernesto Valverde.

"A Messi no hay manera de pararlo, no sé cuántos partidos ha jugado contra no sé cuantos equipos de 'Champions' o no, y contra los mejores jugadores. Entiendo que ni Ernesto Valverde, que es su entrenador, sabría ni tendría métodos para parar a Messi", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, señaló que la única opción de frenar a Messi es que él mismo no tenga un buen día. "Se lo ha ganado y lo ha demostrado en el tiempo, es el mejor jugador que ha existido nunca, lo dicen sus números y lo que hace", comentó sobre el argentino.

Además, cree que tiene a su lado a jugadores que se acercan a su nivel. "Messi tiene al lado compañeros que no tienen seguramente su nivel pero que están cerca. Va a ser complicado, pero estamos en un buen momento y lo refleja que vaya a estar el campo a tope para ver a un equipo que va a ir de cara a por el rival", aseguró.

"Llegamos bien. La verdad es que el partido ya ha generado una ilusión terrible. Que no haya ya entradas, que el estadio vaya a estar a tope, dice mucho de lo que ha transmitido este equipo. Estoy muy contento y orgulloso", señaló sobre el buen momento de su equipo, que está cuarto en LaLiga Santander.

Pero Alguacil está orgulloso de que la afición esté tan ilusionada. "Entiendo que más que la clasificación, puntos, goles, buen momento en fases del partido, lo que más me apasiona es la ilusión que hemos podido generar en base al juego. Mañana, todo el mundo que vaya a Anoeta, irá convencido de ver a un equipo muy reconocible", aportó.

Con el Reale Arena, el renovado y renombrado Anoeta, lleno, el técnico espera no sucumbir ante el equipo blaugrana. "El Barcelona casi siempre gana todos los partidos, da igual si el rival va a por ellos o se repliega atrás. Tenemos que hacer nuestro partido, no esperar su mal día sino hacer nuestro día bueno. Si lo tenemos, y por ilusión y ganas y atrevimiento no va a ser, vamos a estar cerca de poder ganar el partido", manifestó.

"El Barça no necesita ni hacer muchos acercamientos a tu área, porque de dos ocasiones marca una, si no las dos. Tenemos que ser competitivos, me preocuparía no tener nosotros esas opciones, y si estamos acertados mejor. Tener acierto lo logran los grandes, a ver si mañana estamos como un grande", pidió.

Preguntado por el exjugador de la Real Antoine Griezmann, se deshizo en elogios. "De Antoine sólo tenemos palabras de elogio, y más aquí, por lo que nos dio y por lo que está haciendo. Tienen un referente, pero el resto se acercan mucho a Messi. Griezmann se ha ganado el respeto de todos, me alegro de que le vaya bien y vamos a ver si mañana, si juega, no tenga un buen día. Pero nos alegramos por él", se sinceró.

También reconoció que el Barça tiene puntos débiles. "El Barça tiene sus debilidades, también sufren a la espalda cuando tienen la línea adelantada. Lenglet y Piqué tienen sus virtudes pero también defectos, y sufren con espacios a la espalda. Habrá momento para todo, para buscar esos espacios y aprovecharlos", argumentó.