La Real Sociedad da por bueno un punto contra el Lyon

Real Sociedad - Olympique Lyon - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad empató (1-1) con el Olympique de Lyon este jueves en la cuarta jornada de la Liga Europa, un punto que tuvo que dar por bueno y que no le saca de una situación necesitada.

Con 5 puntos de 12 disputados, los de San Sebastián se quedan en zona de peligro en la tabla, y algo más complicado alcanzar el 'Top 8'. El equipo vasco aprovechó la racha goleadora de Orri Óskarsson para desatascar un duelo espeso con el 1-0 a la media hora. Sin embargo, el momento local, con Anoeta volcado y el equipo presionando arriba, no se tradujo en más goles.

El Lyon, tercero de la Ligue 1 francesa y con dos puntos más (7) que el equipo español en Europa, calmó las aguas y la Real lo permitió replegando en exceso, y dando aire al rival para rearmarse. El partido se igualó ya antes del descanso, con ocasiones los visitantes, y Corentin Tolisso sacó la calidad con un control y remate en el área que supuso el 1-1 en el minuto 54.

El partido se abrió entonces, en algo más de ida y vuelta, o al menos más ideas en ataque. El conjunto 'txuri-urdin' tuvo una buena reacción y se acercó con peligro, con las ocasiones de Óskarsson, la buena dirección de Mikel Oyarzabal y la alternativa para Job Ochieng que estuvo cerca de suponer también el segundo local.

También hubo miedo a perder en el tramo final. El paso al frente del Lyon lo pudo aprovechar la Real a la contra, pero la última, muy clara, fue para el equipo francés, con un cabezazo a bocajarro de Tolisso en el minuto 90 que sacó con buenos reflejos Unai Marrero.