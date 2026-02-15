La Real Sociedad se lleva el derbi ante el Athletic y sigue la estela del Real Madrid en la Liga F Moeve

Archivo - Paula Fernández durante un partido de la Real Sociedad en la Liga F Moeve 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad se llevó el derbi vasco ante el Athletic Club (0-2) para afianzar su tercera posición en la clasificación de la Liga F Moeve 2025-2026 y seguir la estela de un Real Madrid que no falló en su visita al Alhama CF El Pozo (0-3), mientras que el Atlético de Madrid no pudo con el Madrid CFF (0-0) y prácticamente se despidió de pelear por estar en la próxima Liga de Campeones.

En el derbi disputado en Lezama, la Real fue superior e impuso su mejor estado de forma en la actualidad ante un Athletic Club que evidenció que está en un mal momento de juego y que apenas le generó peligro en un partido en el que fue por detrás en el marcador ya desde muy pronto.

Así, Aiara Aguirrezabala adelantó a las visitantes antes del primer cuarto de hora y Paula Fernández, pasada la media hora, amplió la renta desde el punto de penalti. Las locales intentaron reaccionar, pero no estuvieron atinadas ofensiva y su guardameta, Adriana Nanclares, evitó en la segunda parte que la derrota fuese más abultada.

La Real Sociedad se mantiene a cuatro puntos de la segunda plaza del Real Madrid que, pese a las numerosas rotaciones introducidas de cara a la vuelta del 'playoff' de la Champions de este miércoles ante el Paris FC francés, no tuvo excesivos problemas en ganar 0-3 al Alhama CF El Pozo, penúltimo clasificado.

Hanna Benisson, Sandie Toletti, de penalti, y Alba Redondo hicieron los goles del conjunto madridista, que continúa a diez puntos del FC Barcelona que no afloja en el liderato del campeonato doméstico y goleó 4-0 a la SD Eibar con goles de Ewa Pajor, Claudia Pina, Patri Guijarro e Irene Paredes.

Por detrás de ambos equipos sigue el Costa Adeje Tenerife. El conjunto tinerfeño no afloja en una gran temporada y sacó tres valiosos puntos de su visita al FC Badalona Women al que batió por 0-2 para continuar a ocho de la Real Sociedad. Noelia Ramos detuvo un penalti con 0-0 a María Llompart y Elba Vergés y Clau Blanco sentenciaron en la segunda parte.

En cambio, sí falló el Atlético de Madrid, que prácticamente se despide de las posiciones europeas tras empatar sin goles en el derbi ante el Madrid CFF que le dejan ya doce puntos de la tercera posición. Tras caer 0-3 ante el Manchester United inglés en la ida del 'playoff' de la Champions, las rojiblancas sumaron un nuevo tropiezo liguero en un encuentro donde gozaron de sus mejores ocasiones en la segunda mitad ante un rival que puso una pausa a una racha de tres derrotas seguidas.

Este empate provocó además que las colchoneras caigan a la sexta plaza por el claro triunfo del Sevilla FC por 0-4 ante el Deportivo ABANCA, con doblete de Lucía Moral, mientras que el Granada CF mantuvo su gran momento con su triunfo, el quinto en las últimas seis jornadas sin perder, por 1-0 (Andrea Gómez) ante el colista Levante UD. El fin de semana se completó con el 1-1 en el duelo directo entre el RCD Espanyol y el DUX Logroño que deja al equipo espanyolista con una ventaja de once puntos sobre el descenso y al riojano, uno por encima.