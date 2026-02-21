Real Sociedad - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

En Anoeta se dan cita Real Sociedad y Real Oviedo en un duelo en el que los donostiarras quieren levantarse tras la contundente derrota en el Santiago Bernabéu (4-1). Pese a ello, la marcha del equipo desde la llegada de 'Rino' Matarazzo es notable, y ha sumado por victoria los tres encuentros que ha dirigido ante la parroquia 'txuri urdin'. Resultados que han colocado al equipo a cuatro puntos de un sexto puesto que aspiran asaltar.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Herrera, Turrientes, Soler; Marín, Oyarzabal y Guedes.

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Bailly, Carmo, López; Hassan, Sibo, Fonseca, Chaira; Reina y Viñas.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Real Sociedad y Real Oviedo de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de febrero a las 14.00 horas en Anoeta.

DÓNDE VER

El duelo entre los 'txuri urdin' y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.