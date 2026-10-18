La Real vuelve a desactivar al Barça en la Liga F Moeve y el Real Madrid recupera la segunda plaza

Archivo - Cecilia Marcos en un partido con la Real Sociedad - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení encajó este domingo su primera derrota de la temporada después de caer por 2-1 ante la Real Sociedad, rival que ya fue capaz de batirle la temporada pasada, y permitir así que el Real Madrid le recuperase terreno perdido y la segunda posición al ganar al RCD Espanyol (3-1) y aprovechar que el Madrid CFF fue goleado (4-0) en el derbi por el Atlético de Madrid, en partidos correspondientes a la séptima jornada del campeonato.

Al igual que el año pasado, el actual campeón tropezó y se dejó tres puntos en Zubieta donde la Real Sociedad le supo desactivar de nuevo, esta vez con algo más de mérito porque tuvo que hacerlo remontando un marcador adverso desde muy pronto.

Patri Guijarro anotó con la izquierda desde fuera del área el 0-1 cuando apenas se llevaba un minuto de juego y todo hacía indicar que sería un partido plácido para las blaugranas, pero las locales se metieron en el encuentro con un gran gol en jugada individual de Cecilia Marcos.

El 1-1 animó a una Real que supo entonces contrarrestar a un Barça que no logró encontrar su mejor nivel y que nunca se encontró del todo cómodo. Además, cuando el choque se iba al descanso, Ainhoa Marín no perdonó y firmó la remontada tras ganar la espalda a la defensa y desbordar a Cata Coll. En la segunda parte, el equipo catalán lo intentó sin éxito y no pudo salvar un punto, con un penalti sobre Esmee Brugts que la colegiada no concedió finalmente tras la revisión en el 'FVS' solicitada por el técnico realista, Gorka Álvarez.

Esta derrota del equipo que entrena Pere Romeu devolvió algo de emoción a la Liga F Moeve ya que el Real Madrid se colocó de nuevo a dos puntos tras ganar por 3-1 en el Estadio Alfredo di Stéfano al RCD Espanyol y recuperar lo perdido tras el duro 7-0 del Clásico.

No fue un gran partido del conjunto madridista que se adelantó en el añadido del primer tiempo por medio de Sara Däbritz y que en la segunda parte sentenció con los tantos de Lineth Beerensteyn y, uno más, de Felicia Schröder, con Claudia Iglesias, 'Bicho', en el 92.

El Real Madrid recuperó la segunda posición en solitario en la clasificación tras la clara derrota del Madrid CFF en su visita al Atlético de Madrid, que encadenó su segunda victoria seguida tras imponerse por 4-0 y engancharse a la 'zona Champions'. Las rojiblancas sentenciaron en una gran primera parte con los tantos de Synne Jensen, Celia Segura y Fiamma Benítez, con doblete de la noruega tras el descanso.

La tercera plaza en la clasificación que da acceso a una previa de la Liga de Campeones es ahora para el Athletic Club, que ganó con muchos apuros al colista Valencia CF, que sigue con cero puntos tras perder en Lezama por 1-0 por un desafortunado gol en propia meta de Alice Pinguet.

Además, la jornada dejó la confirmación de la recuperación del Costa Adeje Tenerife, que firmó su tercera victoria seguida al golear 0-4 al FC Badalona Women, mientras que la SD Eibar no pudo aprovechar la derrota del Madrid CFF para superarle en la tabla al perder 2-3 ante el Deportivo ABANCA. También ganó a domicilio el Granada CF por el mismo resultado al Logroño United y el Deportivo Alavés y el Sevilla FC protagonizaron el único empate de la jornada (1-1).