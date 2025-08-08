El Real Zaragoza ficha al extremo Valery Fernández hasta 2028

Archivo - Valery Fernández en un partido con el RCD Mallorca contra el FC Barcelona - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El polivalente jugador español Valery Fernández jugará en el Real Zaragoza la siguiente temporada, tras llegar a un acuerdo con el club para las tres próximas campañas después de quedar liberado este jueves por el Girona FC, su anterior club.

"El Real Zaragoza y Valery Fernández han llegado a un acuerdo para que el gerundense sea nuevo jugador blanquillo por tres temporadas", anunció el club aragonés en un comunicado.

Valery, original de L'Escala (Girona), es un "polivalente futbolista que", tras ser cedido el año pasado al RCD Mallorca, ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el Girona FC, y puede jugar tanto de extremo como de lateral.