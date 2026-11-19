La RFEF acoge la reunión del Comité de Sostenibilidad Social y Medioambiental de la UEFA - RFEF

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acogió este jueves la reunión del Comité de Sostenibilidad Social y Medioambiental de la UEFA (SES), una sesión que reunió a representantes de la UEFA y de distintas federaciones nacionales para compartir experiencias sobre accesibilidad, inclusión y sostenibilidad en el fútbol europeo.

En la reunión participaron Laura McAllister, presidenta del Comité, y Filippo Veglio, responsable de Sostenibilidad Social y Medioambiental de la UEFA, mientras que, por parte de la RFEF, participó Ignacio Solana, director de Marca y Acción Social.

Durante la sesión en Las Rozas, la RFEF presentó su trabajo en materia de accesibilidad, inclusión y diversidad. "En los partidos de las selecciones nacionales, la Federación impulsa medidas como los palcos sensoriales para personas con autismo y otras necesidades sensoriales, el servicio de audiodescripción para aficionados con discapacidad visual y el voluntariado de accesibilidad, que apoya la acogida y la orientación de los aficionados, especialmente de las personas con movilidad reducida", explicó la RFEF.

En este mismo encuentro inició su actividad EQUIPAZO, la comunidad de voluntariado de la RFEF que también se presentó al Comité. Sus integrantes colaboraron en la organización del partido y en las acciones sociales y de accesibilidad en el pasado España-Inglaterra celebrado en el estadio Metropolitano de Madrid.

Además, este miércoles, la delegación visitó el barrio madrileño de Lavapiés junto al concejal presidente del distrito Centro de Madrid, Carlos Segura, para conocer el trabajo de Dragones de Lavapiés, Fútbol Más, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el proyecto Replay de ACNUR.

La visita también permitió conocer las iniciativas que PGR ONG, AEBIA, Barró y Cáritas desarrollan principalmente en la Cañada Real. Los representantes de estas entidades compartieron con la delegación cómo utilizan el fútbol como herramienta de inclusión social.