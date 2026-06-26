La RFEF anunciará el martes el calendario 2026-27 y celebrará la Junta General Ordinaria

Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Madrid - RFEF

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevará a cabo el sorteo de los calendarios de las nueve competiciones nacionales, de fútbol y fútbol sala, para la próxima temporada 2026-27, a la vez de celebrar la Asamblea General Ordinaria en su sede el próximo martes.

Las fechas de la siguiente temporada 2026-27 de las competiciones nacionales, entre fútbol y futsal --masculino y femenino-- se conocerán este martes a las 20.00 horas de forma pública y simultánea desde la Plaza Selección ubicada en la Plaza Colón de Madrid.

Desde ese momento, los aficionados podrán saber el orden de las jornadas y marcar en el calendario aquellos partidos más importantes del año, como El Clásico, los derbis autonómicos y de ciudad, y el primer y último partido de la campaña.

Ese mismo día, a las 12.00 horas, se desarrollará la Asamblea General Ordinaria para efectuar un balance sobre la temporada pasada, 2025-26, y un orden del día que incluirá las votaciones relacionadas con la gestión federativa de los últimos meses en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Según la RFEF, los asuntos económicos, competicionales, arbitrales y relacionados con la mejora de los procesos de coordinación ocuparán el orden del día de la Asamblea, que servirá para hacer balance de la temporada 2025-2026.