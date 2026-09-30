La RFEF lucha contra los efectos del cáncer en menores a través del proyecto 'Capitán Volante'

Rafael Louzán, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con el proyecto 'Capitán Volante'. - RFEF

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, compartió con niños y adolescentes en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la iniciativa 'Capitán Volante', desarrollada conjuntamente con la Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer (AEetc) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Durante el reciente partido de la selección española masculina ante Croacia en la jornada 2 de su grupo en la Liga de Naciones, Louzán impuso unos brazaletes a los niños y adolescentes sujetos a este proyecto, "que busca mejorar a través de la práctica del deporte la calidad de vida de los menores con distintos tipos de cáncer", según ha indicado este miércoles la propia RFEF desde su página web.

Acompañados de su médico, fisioterapeuta y algunos de sus familiares, varios pacientes la Unidad de Oncología Pediátrica de dicho hospital presenciaron en vivo ese encuentro en el estadio hispalense, que acabó con victoria de la 'Roja' por 4-1, con doblete incluido de Lamine Yamal.

"El proyecto 'Capitán Volante' asegura así la financiación de diverso material sanitario y la entrega de material deportivo por parte de la RFEF para ayudar a los procesos de rehabilitación de los jóvenes pacientes, quienes podrán así beneficiarse de los probados efectos benéficos que la actividad física tiene en las personas que padecen cáncer a edades tempranas", ha añadido la RFEF en su comunicado.

"Además, de la fiesta por la brillante goleada de España ante el combinado balcánico han podido disfrutar las chicas del proyecto Más que Campeonas, así como las jóvenes futbolistas del CD Honeyball Femenino, del que formaba parte la recordada jugadora y estudiante sevillana Sandra Peña, cuya pérdida el pasado año hizo tomar conciencia a la sociedad española de la importancia de prevenir el acoso escolar en los centros educativos", ha concluido la nota de prensa federativa.