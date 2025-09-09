La RFEF y la ONG Babies Uganda, premiadas por la UEFA

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, hace entrega del diploma a la presidenta de Babies Uganda, Montse Martínez. - RFEF

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la ONG Babies Uganda han recibido uno de los premios en los 'UEFA Foundation for Children Awards 2025', gracias al proyecto común que llevaron a cabo, titulado 'Fútbol que une', y que ha sido "la mejor colaboración humanitaria internacional", según informó la RFEF.

Este galardón cuenta con una dotación de 38.500 euros para su desarrollo en el terreno. El reconocimiento se ha hecho efectivo en un encuentro en la sede federativa entre el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y la cofundadora y presidenta de la ONG, Montse Martínez, en el que el gallego ha hecho entrega de un diploma que acredita esta distinción de UEFA.

"El objetivo de la iniciativa es poner en marcha un programa deportivo y educativo en dos escuelas de Uganda gestionadas por Babies Uganda, contribuyendo al acceso al deporte, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad", explicó la RFEF en un comunicado.

La propuesta la presentó la propia RFEF en su programa 'EQUIPAZO' y responde a los objetivos de sostenibilidad, cooperación internacional y derechos de la infancia, así como los estándares que establece la UEFA Foundation.