La RFEF saca a subasta 14 inmuebles en Madrid, Valencia, Vitoria y Sevilla

La antigua sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la calle Mateo Inurria de Madrid será uno de los 14 inmuebles que la RFEF sacará a subasta en mayo. - RFEF

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sacará a subasta pública 14 inmuebles repartidos entre las provincias de Vitoria, Almería, Badajoz, Córdoba, Gijón, Valencia, Madrid, Palencia, Pamplona y Sevilla con el propósito de mejorar la eficiencia de recursos, según aprobó en la Asamblea General celebrada el pasado 15 de diciembre.

Entre estos 14 inmuebles que estaban "en desuso, y alguno de ellos casi en estado de abandono", como puntualizó Manuel Lalinde, director general de la RFEF, figura la antigua sede de la Liga Nacional de Fútbol Sala en la calle Mateo Inurria de Madrid, un chalet de tres plantas con una superficie construida de trescientos noventa metros.

Para la subasta, la RFEF ha optado por la empresa pública SEGIPSA para llevar a cabo la organización del proceso, cuyos ingresos irán destinados en parte a las Federaciones Autonómicas.

La subasta, que tendrá lugar en el Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda de Madrid, se celebrará, a partir de las 16:00 horas, el próximo 21 de mayo, informa la la federación española en un comunicado.

"La RFEF da así un nuevo paso hacia la optimización de recursos, liberando el peso económico que supone el número de inmuebles en propiedad que no ofrecen una utilidad diaria", concluye el comunicado.