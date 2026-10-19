La RFEF se suma al Día Mundial contra el Cáncer de Mama: "Campeonas, estamos con vosotras"

Foto de familia de la Selección femenina absoluta de fútbol en su apoyo al Día Mundial contra el Cáncer de Mama - PRENSA RFEF

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó este lunes al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre, bajo el lema "campeonas, estamos con vosotras", para apoyar la concienciación y visibilización de la enfermedad.

En la pieza audiovisual publicada este lunes y grabada en la última concentración en Estados Unidos, la capitana de la selección femenina, Irene Paredes, es la primera en aparecer formando con sus manos el símbolo asociado a la lucha contra el Cáncer de Mama. Tras la internacional, se incorporan el resto de sus compañeras hasta reunir a todo el combinado nacional en una imagen conjunta.

Además, también participó las integrantes del cuerpo técnico, con la intervención de la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, y la segunda entrenadora, Iraia Iturregi, para mostrar su compromiso con la lucha contra el Cáncer de Mama. "Bajo el lema 'Campeonas, estamos con vosotras', las internacionales muestran su apoyo y unión con quienes sufren esta enfermedad", informó el comunicado.

Así, con este tipo de acciones y la colaboración entre la RFEF y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la federación busca "contribuir a visibilizar la enfermedad y potenciar la investigación".