Ricardinho y Ortiz se unen a Benjamín en un partido solidario en beneficio de Guinea Ecuatorial

Los jugadores de fútbol sala Ricardinho y Carlos Ortiz se han unido al exfutbolista Benjamín Zarandona para recoger material deportivo en beneficio de Guinea Ecuatorial a través de un partido solidario que se disputará el 30 de diciembre en el Polideportivo Municipal de Torrejon de Ardoz (Madrid).

Los jugadores de Movistar Inter y el ex del Valladolid y Betis presentaron dicha iniciativa este jueves. Se enfrentarán los 'Amigos de Benjamín y Ortiz' vs los 'Amigos de Ricardinho' para el fomento del deporte en Guinea Ecuatorial. El partido fue presentado en la Aula Magna de la sede de Banco Santander España, con la presencia de las estrellas del conjunto interista, Benjamín y Felipe Martín, Director de Patrocinios de la entidad bancaria.

El partido se disputara el día 30 de diciembre a las 18 horas y los equipos estarán formados por futbolistas en activo, ex futbolistas, famosos y amigos, dirigidos por el técnico José Ramón Sandoval y el actor Juan Manuel Montilla 'El Langui' y liderados por Ricardinho, considerado el mejor jugador del mundo de fútbol sala en cinco ocasiones, y Ortiz, el segundo mejor.

LA ENTRADA, A CAMBIO DE MATERIAL DEPORTIVO

La entrada será gratuita y, a cambio, se solicitará a los asistentes que aporten cualquier tipo de material deportivo como balones, camisetas o zapatillas que enviar a Guinea Ecuatorial. Banco Santander será su patrocinador oficial, apoyando la iniciativa de la Fundación Martínez Hermanos.

Benjamín, ex del Valladolid y del Betis y de ascendencia guineana, explicó como partió esta iniciativa. "Llevo haciendo varios años campañas solidarias y cosas para los niños. Un orfanato en Malabo a través del deporte o la 'Fundación Martínez hermanos', con muchísimos proyectos. Se me ocurrió fomentar el fútbol y el deporte en general. Así que me junté con ellos y el día 30 vamos a preparar este partidazo".

"La magia que yo quiero hacer el día 30 es que la gente traiga balones y zapatillas que enviar a los niños. Hay que llenar el pabellón, hacer una fiesta bonita y que cada uno pueda traer un poco de lo que tiene para que la gente en Guinea lo aproveche y hagan deporte", subrayó Ricardinho. Por su parte Carlos Ortiz destacó haber sido muy fácil llegar a un entente y "se va a ver un gran evento porque hemos enganchado a mucha gente".

El material que se recoja será entregado personalmente por la comisión de organización y patrocinio en viaje a Guinea Ecuatorial junto con personal de la Fundación Martínez Hermanos.