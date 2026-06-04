Riquelme: "Se ha demostrado que yo voy a las cosas a ganar"

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cox Energy y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, afirmó este miércoles que va "a las cosas a ganar" y que con esa mentalidad se enfrentará en dichas elecciones el presidente actual, Florentino Pérez, sobre quien auguró que "llegará el acercamiento al final" venza quien venza en las urnas.

Durante su visita al programa 'El Hormiguero', Riquelme dio detalles sobre su candidatura. "Profesionalmente se ha demostrado que yo voy a las cosas a ganar. Si hubiese querido eso, no hubiese presentado una candidatura seria", respondió a Pablo Motos sobre la especulación de que se presenta a estas elecciones presidenciales solo para darse a conocer.

Luego decribió su plan como "una candidatura seria desde lo social". "Ya hay casi 40 propuestas de cambios sociales dentro del club. Yo entiendo que al público en general madridista la parte social le puede interesar menos porque ni le va ni le viene, pero es algo que estuvimos sentados la semana anterior de precampaña y la de campaña con más de 1.000 socios para argumentar qué es lo que preocupa al socio de verdad. Y lo que le preocupa al socio de verdad es la falta de transparencia, por qué se da abonos a gente que no socia y se hace de repente", dijo.

"Nuestra propuesta de la campaña ha sido primero centrada en un ámbito social, que acabo de contar algunas cosas, muchas más de un ámbito institucional o económico. Pero sobre todo de lo deportivo lo que está pasando con esta con esta campaña que un poco me deja triste", indicó sobre las acusaciones vertidas hacia él por Florentino Pérez.

"Necesitamos otra cosa y dentro de esto está la ilusión deportiva y yo sé que al final esto es un club deportivo, esto no es una empresa, en esto no tenemos que repartir dividendos, esto tiene que ser eficiente para poder traer a los mejores, La suerte de Real Madrid es que quieren venir los mejores", apostilló. Están viniendo campañas de desprestigio, están viniendo campañas de que mañana dirán que tal, que lo otro, que a él le pasó algo parecido cuando fichó a Figo... Le decían 'no va a venir' y el desprestigio; y vino Figo y lo hizo fenomenal, comparó".

Sobre las cuentas, echó un capote a su adversario en las urnas. "Yo opino que el señor Florentino Pérez es serio en ese sentido, eso no me preocupa tanto, espero que no. Nosotros sí que hemos visto y hemos hecho una auditoría de la auditoría, a lo que es público, y vemos que ahí no está tan bien como se dice. Estamos lejos de ser el Barcelona, pero sí que me ocupa más que me preocupa y hay herramientas muy claras para poder bajar ciertos gastos", argumentó el también CEO de Cox Energy.

Además, analizó por qué enfrentarse a Pérze. "El que me invitó a la fiesta fue él. Yo estaba tranquilamente viajando y acababa de comprar una compañía en México, la principal compañía de energía del país. Para mí es una compra muy importante, ha acabado de estructurar una financiación en Nueva York por 2.000 millones de dólares; y nos dieron 8.000, récord histórico para infraestructura en América Latina, al 7,25. Paso de desmentir bulo tras bulo y mentiras del señor Florentino Pérez o barbaridades, prefiero dedicar mi tiempo a nuestra candidatura", avisó.

"También he escuchado que venimos a aprovecharnos del Real Madrid. Oiga, que yo vengo al Real Madrid con los deberes hechos. Es que, para presentarme a la presidencia del Real Madrid y cumplir en tiempo récord una candidatura, he tenido que poner un aval personal de casi 200 millones de euros y con patrimonio personal de casi 700 millones. Que no ha sido fácil. Pero es que la otra candidatura no tiene que poner el aval porque he cambiado los estatutos de que él no pone el aval", indicó.

"Yo vengo al Real Madrid a servir. Yo creo que actualmente, después de 20 años, el nepotismo que hay dentro del club y las cosas que están pasando, que yo he dicho en algunas entrevistas, algunas de ellas de círculo cercano... pues hay que verlo. Hay que dar explicaciones, que a lo mejor no pasa nada y ahí está todo bien, pero simplemente hay que dar explicaciones. Pero es que él se vanagloria públicamente en todas sus conferencias de empresa, que desde que es presidente del Real Madrid ha multiplicado por 54 su patrimonio, el de su empresa", señaló Riquelme.

"Yo le tengo el cariño, le tengo respeto y, después de lo que pase el domingo, estoy seguro que llegará el acercamiento al final y mi respeto lo va a tener siempre. Yo creo que ante todo, actualmente es el presidente de Real Madrid y hay que tenerle un respeto total, tanto al legado como a la persona. Me hubiese gustado que se hubiesen dado otras circunstancias y haber competido y competir contra otro perfil, un gran Florentino Pérez, con sus propuestas bajo la manga. Aunque en la campaña igual sucede, pero me hubiese gustado un debate serio", zanjó Riquelme.