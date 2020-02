Rivaldo: "Willian José está en el momento perfecto para un reto como el Barça"

Publicado 13/02/2020 12:33:38 CET

El exjugador del FC Barcelona Vitor Borba Ferreira, 'Rivaldo', cree que su compatriota Willian José, actualmente en la Real Sociedad, está en el "momento perfecto" para aceptar un reto mayor en su carrera, como sería fichar por el club blaugrana.

"Ahora que tiene 28 años es quizá el momento perfecto para un reto mayor como es su fichaje por el FC Barcelona", comentó el embajador de Betfair en referencia al supuesto interés del Barça en hacerse con los servicios del delantero.

Rivaldo, en el tramo final de su carrera en el Sao Paulo de Brasil, coincidió con Willian José. "Cuando jugué con él en el Sao Paulo tendría 19 años y ya entonces mostraba chispazos de calidad que ha demostrado en Europa", apuntó. "Jugar en el Barça es totalmente diferente a jugar en la Real, en el Barça todo se hace más fácil y puedes marcar más goles. Sería un muy interesante fichaje para el Barcelona", valoró.

Por otro lado, negó que Leo Messi vaya a dejar el Barça y, en todo caso, considera que sería para marcharse de Europa a otro fútbol de menor categoría y en base a criterios económicos.

"Yo lo veo como Totti o Ceni, son 'one club men', jugadores de un único club. Quizá a China o la MLS por aquello de ser un movimiento interesante desde el punto de vista financiero. Pero no veo a Messi jugando en Champions contra el Barcelona", se sinceró.

Rivaldo también apuntó que recibió una oferta no formal y que finalmente no llegó a buen puerto para formar parte de la estructura del FC Barcelona, durante el segundo mandato de Josep Maria Bartomeu. "Bartomeu habló conmigo al principio de su mandato para ejercer una eventual colaboración. Incluso nos tomamos fotos, pero después de aquello, no se volvió a hablar del asunto. Esto fue hace cosa de tres años. Hoy sigo disponible para el Barcelona", aseguró.

"En 2021 habrá elecciones en el Barcelona y ya hay muchos nombres por ahí circulando sobre posibles candidatos a la presidencia, a ser directores deportivos. Por supuesto, yo estoy abierto a ayudar al club en cualquier momento y volver a trabajar para esta gran organización", aseveró.