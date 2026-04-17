'Rivales en el campo, unidos por el fútbol', el lema de la RFEF para la final de la Copa del Rey Mapfre

Los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Álex Baena y los de la Real Sociedad Carlos Soler y Ander Barrenetxea se enfrentan al tradicional futbolín antes de la final de Copa del Rey Mapfre 2026. - RFEF

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Álex Baena y los de la Real Sociedad Carlos Soler y Ander Barrenetxea se enfrentan al tradicional futbolín en la antesala de la final de la Copa del Rey Mapfre, que se disputa este sábado (21.00) en La Cartuja, demostrando que son 'Rivales en el campo, unidos por el fútbol'.

Juntos, frente a frente y con las camisetas del Atlético de Madrid y la Real Sociedad enfundadas, Marcos Llorente, Carlos Soler, Álex Baena y Ander Barrenetxea se unen con una misma premisa. No hay gradas, no hay himnos, no hay colores que pesen más que el propio juego. Solo dos rivales que se miran, sonríen con complicidad y dejan que la pelota eche a rodar.

"El fútbol no entiende de barreras y este vídeo es el reflejo del espíritu de una nueva final de la Copa del Rey. Fuera, el estadio espera. Dentro, el futbolín decide poco, pero lo significa todo", expresó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

En la última concentración de la selección española, los cuatro futbolistas finalistas de esta edición de la Copa del Rey Mapfre se unieron para demostrar que el fútbol es sólo fútbol. Así nace 'Rivales en el campo, unidos por el fútbol', el lema de la RFEF para la final.