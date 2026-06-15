Rocío Gálvez deja el Real Madrid

Archivo - La central española Rocío Gálvez, en su etapa como jugadora del Real Madrid CF durante el Clásico ante el Barça en la Women’s Champions League 2025/26. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La central cordobesa Rocío Gálvez, de 29 años, finalizó este lunes su etapa como jugadora del Real Madrid CF femenino tras cinco temporadas, desde el verano de 2021, y 132 partidos defendiendo la camiseta del conjunto merengue.

Así lo avanzó el club madridista en un comunicado publicado en su página web, en el que informaron de que la futbolista campeona del mundo con España en 2023 no continuará en el Real Madrid la próxima temporada. La central no ha renovado con el equipo blanco, ya que su contrato terminaba el 30 de junio.

Gálvez se marcha de la entidad merengue tras cinco temporadas en las que ha disputado un total de 132 encuentros, en los que ha marcado 13 goles. "El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a Rocío por haber defendido nuestra camiseta durante estas cinco temporadas y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa", concluyó el comunicado.