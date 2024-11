Rodri Hernández y Aitana Bonmatí encabezan la representación española en los The Best

Luis de la Fuente, candidato al The Best a mejor entrenador masculino; Jonatan Giráldez, a mejor entrenador femenino

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los centrocampistas Rodri Hernández (Manchester City) y Aitana Bonmatí (FC Barcelona) encabezan una representación española formada por hasta siete futbolistas en los premios The Best de la FIFA a mejor jugador y jugadora, según anunció el organismo este viernes.

La FIFA dio a conocer la lista de nominados a los premios The Best 2024, que reconocerán a las estrellas futbolistas de este año en el fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones. Y en esta edición, los aficionados juegan un papel crucial.

Así, en el Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Portero de la FIFA y el Premio The Best a la Portera de la FIFA, los votos de los aficionados tendrán el mismo peso que los de los capitanes y seleccionadores masculinos y femeninos, así como los de los representantes de los medios.

Entre los candidatos al The Best como mejor jugador, destacan los españoles Rodri Hernández, Dani Carvajal (Real Madrid) y Lamine Yamal (FC Barcelona, todos ellos campeones de Europa con España, además del doblete Liga y Champions del lateral de Leganés.

La lista la completan el ya retirado Toni Kroos; los madridistas Vinícius Júnior, después de quedar segundo en el Balón de Oro; Fede Valverde, Jude Bellingham y Kylian Mbappé (militó en el PSG hasta el final de la temporada pasada); el noruego Erling Haaland (Manchester City), el alemán Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) y el argentino Lionel Messi (Inter Miami), campeón de la Copa América este verano.

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí, flamante ganadora del Balón de Oro, es la favorita en una terna formada por las también españolas Mariona Caldentey (FC Barcelona/Arsenal), Ona Batlle (FC Barcelona) y Salma Paralluelo (FC Barcelona); Barbra Banda (Shanghái Shengli/Orlando Pride), Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), Keira Walsh (FC Barcelona), Khadija Shaw (Manchester City), Lauren Hemp (Manchester City), Lindsey Horan (Lyon), Lucy Bronze (Barça/Chelsea), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Naomi Girma (San Diego Wave), Sophia Smith Portland Thorns y Tabitha Chawinga (PSG/Lyon).

También se premiará la labor desde el banquillo, por lo que se elegirá al mejor entrenador, con el aleccionador español Luis de la Fuente, campeón de Europa, y el técnico madridista Carlo Ancelotti, que sumó un doblete Liga y Champions a su palmarés, como favoritos. Además, figuran , el seleccionador argentino Lionel Scaloni; el entrenador del Manchester City Pep Guardiola y el del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, tras su temporada histórica en Alemania.

En categoría femenina, aparece el nombre de Jonatan Giráldez, ex entrenador del FC Barcelona y ahora del Washington Spirit, además del seleccionador brasileño Arthur Elias; la entrenadora del Celtic Elena Sadiku; la ahora seleccionador de Estados Unidos, Emma Hayes; el seleccionador japonés Futoshi Ikeda; el técnico del Manchester City, Gareth Taylor; la preparadora del Paris FC Sandrine Soubeyrand; y Sonia Bompastor (Olympique de Lyon/Chelsea).

También se galardonará la temporada del mejor portero, con los siguientes candidatos: Unai Simón (España/Athletic Club), Andriy Lunin (Ucrania/Real Madrid), David Raya (España/Arsenal), Ederson (Brasil/Manchester City), Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG) y Mike Maignan (Francia/AC Milán).

Y la mejor portera de los The Best de la FIFA saldrán de Cata Coll (España/FC Barcelona), Alyssa Naeher (Estados Unidos/Chicago Red Stars), Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea/NJ/NY Gotham), Ayaka Yamashita (Japón/INAC Kobe Leonessa/Manchester City) y Mary Earps (Inglaterra/Manchester United/PSG).

En esta edición también se entregarán el Premio Marta, que reconocerá el mejor gol del fútbol femenino; el Premio Puskas, el mejor tanto del fútbol masculino; y el Premio de la Afición.