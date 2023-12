Rodri Hernández: "Simeone me hizo crecer en muchas facetas como la competitiva"

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del Manchester City, Rodri Hernández, no esconde que su paso de una temporada por el primer equipo del Atlético de Madrid fue muy valioso para su carrera porque Diego Pablo Simeone le hizo "crecer en muchas facetas como la competitiva".

"Simeone me hizo crecer en muchas facetas como en la competitiva, la de querer ganar, en el duelo. He añadido todo eso a mi juego, que es necesario también en un equipo que juega bien al fútbol", subraya Rodri en la entrevista 'Rodri, excepcionalmente normal' que emite la plataforma de 'streaming' deportivo 'DAZN'.

El mediocentro vivió un buen año con el argentino en lo que era su retorno a un club que había dejado años antes para emprender rumbo al Villarreal. "Cambió la dirección deportiva del club y empezaron a apostar por otro estilo de juego, quizá más físico, y empecé a sentir que perdían la confianza que hasta ese momento había puesta en mí. Tras un año sin jugar, tuve que tomar la dura decisión de marcharme", rememora.

Y después de retornar al Atlético y brillar, puso rumbo a la Premier League inglesa para ponerse a las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City. "Mi primer partido en la Premier fue contra el West Ham, y Antonio, probablemente el jugador más fuerte de la liga, me dio con el antebrazo en la nariz. Fue sin querer, sólo estaba cubriendo el balón, y yo pensaba que igual me la había roto. Vino el arbitro y me dijo: 'Welcome to the Premier League' ('Bienvenido a la Premier League'), señala.

Del campeonato inglés, no esconde que el Liverpool de Juergen Klopp de su primer año pueda ser "el mejor equipo" al que se haya enfrentado, mientras que sobre la ansiada conquista de la Liga de Campeones advierte que "para nada era una obsesión". "Nosotros teníamos la ilusión, pero tienes que estar muchas veces cerca para poder ganarla, es muy raro llegar y besar el santo", afirma.

El internacional finalizó quinto en la votación del 'Balón de Oro' pese a su gran 2023, pero no le quiso dar demasiada importancia. "El fútbol vive del gol, que es lo más difícil de hacer. En estas cosas suelo pensar que lo que no puedes controlar, que no te afecte mucho", remarca.

Finalmente, el madrileño es preguntado por su ausencia de las redes sociales. "No soy una persona a la que le guste exhibirse y las redes sociales hacen mucho. Dan ese punto de mostrar cómo es tu día a día y hay gente a la que le gusta mucho, pero yo me mantengo más al margen", admite.