El jugador del FC Barcelona Rodri en el entrenamiento del 27 de noviembre de 2026 - MARC GRAUPERA / FCB

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español del FC Barcelona Rodrigo Hernández ha vuelto este viernes a la actividad grupal realizando parte de la sesión con el equipo azulgrana en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva, tras un día de descanso posterior a la goleada en Liga de Campeones en el campo del Sabah y con la mirada puesta en el partido de Liga contra el Deportivo de La Coruña, después de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió a principios de noviembre ante el Aston Villa.

El conjunto dirigido por Hansi Flick ha retomado los entrenamientos para comenzar a preparar el compromiso liguero en Riazor, con el objetivo de mantenerse en solitario en la primera plaza de la clasificación tras cambiar el foco de la competición europea al campeonato doméstico, según ha informado el club barcelonista en su página web.

El futbolista madrileño se había lesionado en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el duelo de Liga de Campeones frente al Aston Villa del pasado martes 3 de noviembre (3-0 en el Spotify Camp Nou), un percance que le obligó a ser sustituido al descanso por Marc Bernal y le impidió jugar el partido de Liga ante el Atlético de Madrid, con una baja estimada en torno a un mes según la evolución.

En la sesión han participado los futbolistas disponibles de la primera plantilla junto a Àlex Campos, del Barça Atlètic, que debutó con el primer equipo en el encuentro ante el Sabah, mientras el equipo trabaja para afrontar el choque frente al conjunto coruñés, en el que figuran el cedido Marc Casadó y los exjugadores azulgranas Pierre-Emerick Aubameyang y Adama Traoré.

La preparación del FC Barcelona para el duelo ante el Deportivo de La Coruña continuará este sábado en una sesión fijada a las 11.00 horas, víspera de una nueva jornada liguera en la que también está prevista la comparecencia ante los medios de Hansi Flick, programada desde las 13.00 horas.