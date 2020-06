Rodrigo: "Es la primera vez que el árbitro va a revisar un fuera de juego"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Valencia Rodrigo Moreno apuntó que no entiende por qué el colegiado anuló su gol en el primer tiempo de la derrota (3-0) contra el Real Madrid, y reclamó que no están teniendo suerte con el VAR, reconociendo que en la segunda parte no estuvieron bien.

"Hemos hecho una buena primera parte. La jugada del gol es bastante dudosa. No estamos teniendo suerte con el VAR, tenemos muchas jugadas dudosas que caen siempre del lado negativo", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El delantero internacional dijo "no" entender que su gol no subiese al marcador. "La imagen no la he visto pero en el campo se supone que pitó un fuera de juego de Maxi que no interviene en la jugada. Estamos siempre con las interpretaciones y el fuera de juego es o no es, es la primera vez que el árbitro va a revisar un fuera de juego", apuntó sobre la actuación de Sánchez Martínez.

Rodrigo confesó además que en la segunda parte el cuadro 'che' no aguantó el partido. "A raíz del gol de ellos no supimos mantener la intensidad en el partido. En la segunda parte, anímicamente y físicamente en equipo lo notó", zanjó.