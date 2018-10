Rodrigo (Valencia): "Estamos en nuestro objetivo"

Publicado 26/02/2015 16:42:53 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia CF Rodrigo Moreno ha celebrado este jueves que el equipo está "en el objetivo" de estar entre los cuatro primeros de la Liga BBVA pero ha asegurado que, aunque dependen de ellos, deben "seguir ganando" para estar al final arriba en la tabla y siempre aspirando "a lo máximo".

"Para todos aquí el objetivo sigue siendo terminar entre los cuatro primeros. Estamos dentro de nuestro objetivo, haciendo una buena Liga, que está complicada y competitiva, con rivales que a priori son fáciles que complican los partidos. Estamos a tres puntos del tercero, abrimos una buena ventaja contra el Sevilla, hay que seguir adelante", manifestó en rueda de prensa.

En una jornada importante, el Valencia recibe a la Real Sociedad y habrá duelo directo entre Atlético de Madrid y Sevilla en el Pizjuán. "Nos da igual lo que pase entre Sevilla y Atlético, dependemos de nosotros. Los resultados que se den pueden ser favorables o no pero lo más importante somos nosotros, que estamos cuartos. Tenemos que seguir ganando y aspirar a lo máximo posible", argumentó en este sentido.

"Tenemos que pensar en ganar nuestro partido, dependemos de nosotros para estar entre los cuatro primeros. Pero aunque abramos ocho puntos de diferencia respecto al Sevilla no sería definitivo, la Liga está muy competitiva y los equipos en casa están muy fuertes, tenemos que seguir con la misma tranquilidad, ganar el siguiente partido y seguir para poder estar arriba", ahondó.

A nivel personal, Rodrigo comentó que cree que seguirá en el Valencia la próxima temporada tras el acuerdo entre Peter Lim y el Benfica. "Hasta donde sé, sí, seré del Valencia. Es un parte la jurídica que no controlo del todo, pero será así, y eso espero. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre espero más de mí y quiero dar más para ayudar al equipo, y por mi autoestima. Me encuentro bien, para ayudar donde sea conveniente, y espero seguir haciéndolo", señaló.

"La gente está siendo importante este año, son exigentes y muchas veces las cosas no salen bien pero lo importante es que animen, que se den cuanta que son importantes y un pilar para nosotros. En todos los partidos Mestalla está prácticamente lleno, un punto más", celebró sobre la actitud de la afición 'che' con el equipo.

Preguntado por la comida de la primera plantilla, el delantero aseguró que se trata de lograr el mejor ambiente para acabar bien la temporada. "Ha servido para seguir haciendo grupo, que lo somos muy bueno, y todo lo que sea sumar para ganar el fin de semana es bienvenido, ojalá sirva para ganar. Tenemos una buena racha y hay que alargarla", señaló.