Rodríguez Uribes: "Claro que España es candidata clarísima para tener la final del Mundial"

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, dejó claro este viernes que el Mundial de Fútbol 2030 "no corre ni ha corrido peligro nunca" pese a todo lo que está sucediendo alrededor de la RFEF y aseguró que España "es candidata clarísima" para albergar la final, mientras que espera poder convocar a la Comisión Directiva para que se reúna la próxima semana para tratar cualquier posible sanción a Pedro Rocha.

"No, no corre peligro, no ha corrido peligro nunca", aseguró Rodríguez Uribes durante su participación en el diálogo de la agencia 'Servimedia sobre 'La colaboración y apoyo a las personas con discapacidad a través del deporte'.

De todos modos, el dirigente sí reconoció que "la situación es delicada" por Pedro Rocha, recién proclamado presidente de la RFEF, "está en la causa penal" del 'caso Brody'. "Eso también debilita nuestra posición como federación y por eso hemos creado una comisión para tutelarla, también para reforzar y estar en las condiciones más óptimas posibles para tratar estos temas del diseño del Mundial", indicó.

Rodríguez Uribes recordó que "hay que tomar decisiones ahora en estos dos meses próximos que tienen que ver con las sedes y con las garantías del propio Estado". "Hay una cantidad de elementos importantes que trascienden lo deportivo y por eso esta comisión que hemos creado también es necesaria", advirtió.

"Nos parece que el Estado tiene que estar velando al final porque todo se haga bien y que tengamos al final el mejor diseño posible de un Mundial que nunca ha estado en riesgo y que nos hace muchísima ilusión. A veces es verdad que nos despistamos con otros temas, pero lo importante es que España lideró esta candidatura y tenemos un horizonte hasta 2030 muy ilusionante donde vamos a celebrar otra vez un Mundial de Fútbol. Además, somos un país que organiza bien las cosas y creo que eso también es un argumento muy poderoso que genera mucha ilusión", añadió el presidente del CSD.

Este reconoció que, en su caso, tiene "clarísimo" dónde se debe jugar la final de esta Copa del Mundo, pero que pidió "ser respetuosos con los tiempos". "Ahora tenemos que decidir las distintas sedes y mucho más adelante se decidirá la final, pero claro que somos candidatos extraordinarios para tenerla", afirmó Rodríguez Uribes.

En este sentido, no tiene dudas de que el nuevo Santiago Bernabéu "es un estadio maravilloso" para poder hacerlo, pero no se quiso olvidar de otros estadios "fantásticos" como el Cívitas Metropolitano, el futuro Camp Nou o San Mamés. "España tiene grandes estadios y grandes aficiones, reunimos todas las condiciones", apuntó.

SE DECIDIRÁ SOBRE ROCHA "ACORDE A LA LEY Y A LA SITUACIÓN"

Por otro lado, Rodríguez Uribes eludió comentar declaraciones de Luis Rubiales "en sede judicial" después de las últimas palabras del expresidente de la RFEF diciendo que Jenni Hermoso cambió su versión tras el inapropiado beso que le dio tras la final del Mundial. "Ahí ya tienen que hablar solo los jueces y las sentencias. Yo creo que todos vimos lo que sucedió", zanjó.

Además, confirmó que "la próxima semana" convocará a la Comisión Directiva para tratar cualquier posible sanción sobre Pedro Rocha después de que a mediados de abril el Tribunal Administrativo del Deporte indicase la apertura de un expediente al dirigente extremeño por infracción muy grave por excederse de sus funciones él y el resto de miembros de a Comisión Gestora de la RFEF.

La última reunión se tuvo que suspender porque el TAD "solicitó 40 documentos nuevos" y, tras varios trámites, el mandatario recordó que "ahora tienen que pasar 48 horas al menos para que pueda convocarse" de nuevo. "Si la convocamos hoy viernes, podemos celebrarla el miércoles aproximadamente de la semana que viene y ahí trataremos a ver qué pasa. Valoraremos la situación en la que estamos y tomaremos las medidas de acordes con el derecho, con la ley y con la situación en la que estamos", advirtió.

Finalmente, fue preguntado por la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. "El Real Madrid va a ir muy fuerte, esta competición parece que se ha hecho para él, con todo el respeto al Borussia Dortmund, que no era de los favoritos y es un equipo fantástico como se explica", consideró Rodríguez Uribes.