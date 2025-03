MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, tiene claro que "el lío" que se ha producido con las sedes de España para el Mundial de Fútbol de 2030 y la polémica exclusión de Vigo en beneficio de San Sebastián "se podía haber evitado" si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) les hubiese hecho "caso" en sus sugerencias.

"El lío del Mundial se podía haber evitado si nos hubiesen hecho caso a nosotros, incluyendo a Don Vicente del Bosque", aseguró Rodríguez Uribes este jueves durante la presentación este jueves del campus del exseleccionador, que aquel momento era el presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación del CSD.

El dirigente recordó que defendieron que "había razones para defender las 13 sedes ante las FIFA". "La RFEF no lo vio así, quería dejarlo en 11, pero nosotros insistimos mucho en defender las 13, entre otras razones porque, como se ha visto, más allá de que creo que tendrán que dar explicaciones especialmente a Vigo de cómo se han tomado las decisiones, era una decisión muy difícil", apuntó.

El mandatario considera que la candidatura cuenta con 13 sedes de "once ciudades extraordinarias para celebrar el Mundial" y que tanto el Estadio ABANCA Balaídos como Anoeta, que "es maravilloso", son ambos "lugares fantásticos" para acoger partidos.

Sin embargo, insistieron "mucho" a la RFEF en que Vigo "tenía además una singularidad a favor" por la conexión con uno de los coanfitriones del evento como es Portugal y existía "el vínculo" y el "puente cultural" entre Oporto, sede de la candidatura portuguesa, y Vigo, que era "la más próxima". "Para mí, por lo tanto, tenía que estar", aseveró.

"Me parece que la federación está repensando todo eso y que quiere volver a esa idea que defendimos nosotros, yo también ante FIFA, de que estén las 13. Quedan cinco años y todos tenemos que hacer deberes. Vamos a ver también cómo evolucionan los acontecimientos, qué pasa con las sedes de Marruecos, cuántos partidos va a haber al final, porque también FIFA ha avanzado que este Mundial 2030 puede ser el de más selecciones de la historia", remarcó Rodríguez Uribes.

Este no se olvidó tampoco de Valencia. "Es verdad que estaba afuera y me acuerdo, y lo voy a contar porque esto no se sabe, que llamé a mi jefe de gabinete que estaba en la reunión en Marruecos para decirle que la interrumpiese y dijese que queríamos que Valencia también estuviese", rememoró.

"Eso dio tiempo a que Valencia presentara papeles y se empezó a considerar que también esté, siempre que hagan el nuevo estadio. Por eso digo que ahora las sedes tienen sus deberes, unas más y otras menos, pero las 13 tienen que cumplir con lo que se han comprometido. Entonces, creo que está muy bien que defendamos que esté Valencia", zanjó.

En cuanto a la final del Mundial, dejó claro que "debe ser en España", sin opinar del lugar. "Madrid me parece muy bien y ahí tampoco van a encontrar una oposición, lo tengo clarísimo, pero mi deber ahora es decir que va a ser España", advirtió.

"También digo que esto se va a saber y por eso digo que a veces esto se podía haber evitado porque queda mucho tiempo. Fíjense que no se sabe la final del Mundial del año próximo, y esto se decidirá, si la FIFA mantiene su forma de trabajar, en 2029", concluyó.