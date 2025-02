Rodrygo: "Tener la mentalidad de la temporada pasada en el Etihad es la clave para un buen resultado"

Archivo - Rodrygo Goes celebra su gol en la vuelta de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Manchester City de la Liga de Campeones 24-25

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) - El delantero brasileño Real Madrid Rodrygo Goes afirmó este lunes que tener "la mentalidad" que ofrecieron en su última visita al Etihad Stadum será "la clave" para poder sacar "un buen resultado" en la ida de una nueva eliminatoria de la Liga de Campeones ante el Manchester City, un rival frente al que vivió en 2022 la "mejor y más especial" noche de su carrera deportiva.

"Sabemos que va a ser la misma dificultad de siempre, principalmente aquí, en el primer partido donde el City pone mucha presión sobre todo en los inicios de juego. Creo que tener la mentalidad que tuvimos la temporada pasada aquí es la clave para sacar un buen resultado", señaló Rodrygo en rueda de prensa en el Etihad Stadium, donde el año pasado fueron capaces de aguantar el empuje local y clasificarse para las semifinales en los penaltis.

El internacional recordó que el sufrimiento vivido en la última visita es algo habitual para los rivales del equipo inglés. "Casi todos los equipos que vienen aquí sufren un poco. Ellos, por sus características, siempre tienen un poco más el balón y eso puede pasar mañana, pero nosotros, también por nuestra calidad, podemos tenerlo más. Yo voy siempre a intentar cumplir mis funciones y lo que pide el míster para atacar y para defender también, estoy listo para lo que viene", subrayó.

El jugador madridista reconoció que Carlo Ancelotti "habló" con él, con Vinícius Jr y Kylian Mbappé para ayudar más en defensa en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid. "Creo que si los de atrás ven que los de arriba corremos y defendemos bien, eso contagia al equipo. El míster habló eso con nosotros y lo entendimos, se puede ver que la segunda parte fue mucho mejor que la primera. Creo que esta es la clave para el resto de temporada", indicó.

Rodrygo no olvida la remontada de la temporada 2021-2022, con sus dos goles claves para llevar el partido a la prórroga y lograr ahí el pase a la final cuando todo parecía perdido en el Santiago Bernabéu, en lo que fue, "sin duda, la mejor y más especial noche" de su carrera. "Eso estaba hablando hace dos o tres días con Fede Valverde en el vestuario. Estábamos mirando otra vez este partido y le pregunté si un día volveríamos a vivir una vez más una emoción como esta porque sabemos que es muy difícil lo que pasó. Espero tener otras mejores", admitió.

"La verdad que el City es un rival al que hice unos goles últimamente y fui feliz unas veces contra ellos, otras no tanto. Siempre es difícil jugar contra ellos, pero ahora creo que estoy en un momento muy bueno e intento ser decisivo en todos los partidos, no sólo contra el City, aunque es especial por ser uno de los mejores equipos del mundo", declaró preguntado por su buen rendimiento cuando juega contra los de Pep Guardiola.

En este sentido, descartó que el actual campeón de la Premier League sea el rival contra el que "más" le gusta jugar. "La manera en la que juegan es siempre muy difícil, creo que a nadie le gusta jugar contra el City así como creo que a nadie le gusta también jugar contra nosotros. Sí que fui feliz en muchos partidos contra ellos y espero que mañana sea otro día en el que lo sea", advirtió

Con todo, el sudamericano llega al Etihad Stadium en un gran momento y "mucha culpa" de ello la tiene Carlo Ancelotti. "Es un placer trabajar con él porque siempre me ayuda e intenta hacer algo para que yo esté mejor y ayudar al equipo. Luego está mi trabajo de todos los días para intentar sacar siempre mi mejor versión, que no siempre es posible, pero creo que ese es el secreto y el míster está me ayudando mucho", apuntó.

De cara al partido, no cree que repitan el planteamiento del año pasado donde él jugó más por la izquierda y Vinícius Jr lo hizo más centrado porque "ya es otro momento y son equipos diferentes", y aseguró que no tiene que "hacer nada" especial para jugar más por ese lado, donde parece rendir mucho mejor que por la derecha.

"Tengo que seguir haciendo mi trabajo sea por la izquierda o por la derecha. Todos saben que desde niño empecé por la izquierda y entonces es normal salir un poco mejor cuando juego en esta posición, pero me gusta mucho también jugar por la derecha y siento que puedo ayudar también al equipo. El míster sabe muy bien donde ponerme", zanjó.