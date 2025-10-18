Ronald 'Alexanko' da al Barça un triunfo agónico ante el Girona

El central Araujo, ejerciendo de delantero, marcó 'in extremis' el 2-1 definitivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este sábado por 2-1 al Girona FC en un partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, resuelto a favor de los culés de forma agónica gracias a un gol de Pedri González e 'in extremis' a otro gol del central Ronald Araujo jugando de delantero, a una semana de que los azulgranas se enfrenten al Real Madrid.

En el Estadi Olímpic Lluís Companys, los pupilos de Hansi Flick dominaron desde el inicio y Marcus Rashford generó pronto la primera ocasión mediante un centro-chut con el pie derecho a banda cambiada, pero repelido con los puños por el portero visitante Paulo Gazzaniga.

Casi de inmediato también lo intentó con dos zurdazos Lamine Yamal, que volvía a jugar tras medio mes de baja por lesión, pero el primero se marchó desviado y el segundo se estrelló en un zaguero. Eso sí, sirvió como preludio al 1-0, obra de Pedri al cuarto de hora tras un eslalon de seis toques dentro del área rival y zurdazo definitivo, raso y cruzado.

Ese pase a la red del dorsal 8 puso al Barça por delante, si bien el Girona reaccionó forzando un córner en el minuto 20 y que cuajó el 1-1, tras un despeje de Eric García y una prolongación de cabeza hecha por Arnau Martínez para que Axel Witsel sorprendiera con una chilena alta.

El acrobático remate del exjugador del Atlético de Madrid hizo que la pelota rebotase en el suelo y entrase a media altura, junto al poste, en la portería defendida por Wojciech Szczesny. En los minutos posteriores, el polaco fue esencial para evitar más goles gerundenses a raíz de dos contragolpes.

Vladyslav Vanat tuvo el primero, tras una pérdida de balón de Jules Koundé, pero su zurdazo se topó con el brazo quieto y bien colocado de Szczesny en su salida. Cristian 'Portu' gozó minuto y medio después del otro contraataque, a pase de Vanat, para marcharse a la carrera entre los centrales y tirar a la cepa del palo su derechazo a ras de césped.

La respuesta blaugrana llegó a la media hora, con un gran lanzamiento directo de falta que Rashford estrelló en el larguero. Yamal continuó incordiando y en el 37' creó otra ocasión con una semivolea de zurda que un defensor mandó a saque de esquina, a lo que contestó el Girona con un par de ataques raudos y peligrosísimos que rozaron el segundo gol.

En el 39' fue un robo de Witsel y un pase picado de Vitor Reis al hueco lo que propiciaron la carrera de Bryan Gil por el costado derecho a la espalda de su marcaje hasta llegar al área culé y fallar su tiro. Y en el 41', una internada de Álex Moreno culminó en llegada a la línea de fondo por el lado izquierdo y pase horizontal que Witsel también erró.

El último acercamiento amenazante del Barça durante la primera mitad, justo antes de que se pusiera a llover con fuerza, fue una pseudovolea de Frenkie de Jong que Gazzaniga repelió acertadamente. En el descanso, el joven debutante Toni Fernández dejó su sitio a Fermín López en la alineación de un equipo local que regresó de los vestuarios con susto.

Habiendo combinado con Joel Roca, efectuó un eslalon Bryan Gil desde la banda derecha hasta la izquierda y culminarlo todo con un disparo que Koundé mandó a córner. Pero poco a poco los de Míchel Sánchez cedieron terreno y el Barça buscó el 2-1 con ahínco, sobre todo con lanzamientos lejanos y variados de Fermín, pero Gazzaniga se lució en cada uno.

Incluso hubo gol de Pau Cubarsí en el minuto 61 tras aprovechar un balón suelto en un barullo al saque de un córner, aunque anulándose por falta de Eric García a Hugo Rincón en su salto para cabecear. Rashford acarició dos veces el segundo tanto culé en sendas oportunidades claras, una de ellas tras un centro de Roony Bardghji con el exterior del pie.

Para sacudirse algo de presión, el conjunto gerundense dio trabajo a Szczesny con robo en zona alta para provocar un derechazo que el portero polaco desbarató. A continuación, Fermín mandó desviado su zurdazo en un contragolpe guiado por Marc Casadó, dentro de un ambiente ya sin lluvia y donde Flick y Míchel habían realizado varias sustituciones.

Entre tanto, pidió penalti Rashford después de recibir un manotazo de Vitor Reis en un forcejeo por la pelota, pero ni el árbitro Jesús Gil Manzano ni sus ayudantes en el VAR consideraron que fuese punible. En aras de rematar cualquier centro al área rival, en las filas del Barça entró Ronald Araujo en los minutos finales para ejercer de atacante.

Las ausencias de Robert Lewandowski y de Ferran Torres en el plantel blaugrana, ambas por lesión, habían condicionado los planes de un Flick que fue expulsado en el 91' por recibir dos tarjetas amarillas de forma seguida a causa de sus continuadas protestas. No había agradado nada al entrenador alemán que solo se hubiesen agregado cuatro minutos.

No obstante, del enfado se pasó al éxtasis en el tercer miunto de ese tiempo extra, en cuanto Bardghji combinó con De Jong por el lado derecho y el neerlandés centró raso al corazón del área para que Araujo, al puro estilo de como hacía José Ramón Alexanko hace cuatro décadas, marcase el tanto del triunfo adelantándose a Reis para su agónico remate.

Las cámaras televisivas captaron a Flick celebrándolo con algún que otro corte de manga, quizá exponiéndose a una sanción mayor que le hará perderse el próximo Clásico. Pese a ello, la euforia del Barça se saldó alcanzando ahora los 22 puntos y poniéndose líder momentáneo de la tabla liguera; por su parte, el Girona se mantuvo en descenso con seis puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - GIRONA, 1 (1-1 al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min.76); De Jong, Casadó (Araujo, min.81), Pedri (Christensen, min.63); Toni Fernández (Fermín, min.46), Lamine Yamal (Bardghji, min.63) y Rashford.

GIRONA: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Moreno; Bryan Gil (Solís, min.63), Arnau Martínez (Lass, min.80), Witsel, Roca (Asprilla, min.68); Portu (Tsygankov, min.63) y Vanat (Stuani, min.68).

--GOLES:

1-0, min.13: Pedri.

1-1, min.20: Witsel.

2-1, min.90+3: Araujo.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó con tarjeta amarilla a Araujo (min.90+4) por parte del FC Barcelona, y a Stuani (min.75) en el Girona.

--ESTADIO: Olímpic Lluís Companys, 43.172 espectadores.