Ronaldinho se une al Ravenna: "Estoy en forma, sueño con marcar mi gol 300"

Ronaldinho presentado con el Ravenna - Europa Press/Contacto/Massimo Paolone

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del París Saint Germain, FC Barcelona y AC Milan, entre otros clubes, Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho', de 46 años, se unió este jueves al Ravenna FC, equipo de la tercera división italiana, en una jornada de presentación donde dejó claro que está "en forma" y quiere su gol 300.

El día señalado era este 20 de agosto, desde que dos meses antes se anunciara el acuerdo de uno de los futbolistas más carismáticos de la historia con el presidente del Ravenna FC, Ignazio Cipriani, quien calificó el fichaje como un "momento extraordinario" para el Ravenna, "mucho más que un fichaje simbólico".

Ronaldinho disputó su último partido como profesional en 2015 con el Fluminense y, poco más de dos años después, puso fin oficialmente a su carrera. El exdelantero del FC Barcelona, Balón de Oro en 2005, ganó la Liga de Campeones con el equipo blaugrana en 2006, y el Mundial con Brasil, cuatro años antes.

El brasileño, también famoso por una buena lista escándalos, aterrizó este mismo jueves en el aeropuerto de Forli, firmó autógrafos y se preparó para el denominado 'Día de Ronaldinho' con miles de aficionados en una playa de la ciudad. "Estoy muy contento de estar aquí con mis amigos, tenemos un equipo que puede hacer algo bueno", dijo Ronaldinho, quien se confirmó también como accionista.

"¿Me verán jugar? No lo sé, solo el entrenador lo sabe. Volver a Italia es maravilloso, estoy aquí para ayudar a mis compañeros a ganar. Como podéis ver, estoy en forma, me siento bien... Si pudiera marcar mi gol número 300, sería muy bonito, sueño con ello", dijo.

Por su parte, Cipriani habló de la repercusión para el equipo. "Su objetivo es romántico, intentar marcar su último gol. Su participación no es un gesto simbólico ni una estrategia de marketing para que la gente hable de nosotros", afirmó, descartando al brasileño para el primer partido de la Serie C el lunes contra el Reggiana. El Ravenna terminó tercero la temporada pasada y busca regresar a la Serie B, Segunda División, donde no juega desde 2008.