Roures: "Ninguna federación del mundo nos ha puesto ningún problema"

Publicado 26/04/2019 0:57:32 CET

"Las falsedades de Rubiales no han tenido repercusión"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El socio gestor del grupo Mediapro, Jaume Roures, insistió en calificar de "falsedades" las últimas declaraciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y negó que se pueda hablar de que su empresa audiovisual haya sobornado a nadie, al tiempo que valoró el interés de Rubiales de meterles en la guerra con Javier Tebas, presidente de LaLiga.

"Estoy preocupado pero porque me sorprende que alguien vaya diciendo tantas tonterías en tan poco tiempo, y cuando es un alto cargo me preocupa. No lo que tiene que ver con nosotros y esa supuesta petición, eso no me preocupa, no puede ocurrir", dijo este jueves por la noche, en una entrevista a El Partidazo de la Cope, hablando ya de la posible intención de Rubiales de pedir a la FIFA que les quiten los derechos del Mundial de 2022.

Roures mantuvo la postura de presentar una querella contra Rubiales si no rectifica sus declaraciones del miércoles, en las que hablaba de sobornos reconocidos e investigados por la justicia de Estados Unidos a mandatarios americanos. Desde la RFEF reafirmaron esas declaraciones este jueves, mostrando los documentos de la Fiscalía y del informe remitido por la responsable de Compliance para no tener relación contractual alguna con Mediapro.

"Hay un enfrentamiento y alguien nos ha puesto en medio, no hemos respirado en este tema, nunca va con nosotros", dijo Roures, después de que Mediapro entrara en escena con Rubiales saliendo de la Asamblea de LaLiga y cargando a su vez contra Tebas el miércoles.

"Hace un par de meses nos dijo por escrito que no nos daba participación en el tema de la gestión de la Copa y Supercopa por una acusación de este tipo. No sé qué cambió en un mes, esto ya lo habíamos desmentido, y hemos ido a la Comisión Nacional de Competencia por no poder entrar en el concurso y cosas irregulares", dijo, antes de explicar lo ocurrido en ese caso de sobornos.

"Es un tema público. Después de una investigación de tres años, firmamos un acuerdo de no enjuiciamiento con la fiscalía americana, que parte del hecho de que ni Mediapro ni su filial había cometido alguna acción de este tipo, sino un caso aislado de dos personas que desde el minuto uno fueron despedidas", afirmó.

Roures se mostró tranquilo porque cree que las "falsedades de Rubiales" no han tenido "repercusión". "La gente nos conoce y se da cuenta de que este señor tiene algún problema. Nosotros trabajamos cotidianamente con federaciones de fútbol de todo el mundo y ninguna de estas federaciones y confederaciones nos ha puesto ningún problema. Rubiales se lo ha inventado porque le convenía", finalizó.