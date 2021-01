Rousaud incide en aplazar las elecciones: "No priorizamos haber pasado el corte a poner en riesgo una vida"

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Emili Rousaud ha pedido de nuevo a la Junta Gestora del club y al Govern de la Generalitat que aplacen las elecciones previstas para el 24 de enero, y ha añadido que no prioriza el haber pasado el corte de firmas a arriesgar la salud del socio.

"Si se volviera a empezar el proceso, se haría de cero, es verdad. Pero si esto fuera así, lo compro. Es más importante la salud del socio, y no priorizaremos el haber pasado el corte a poner en riesgo una vida", manifestó en rueda de prensa.

Pese al "esfuerzo enorme" que reconoce que han hecho para poder presentar 2.510 firmas al club, un margen escueto sobre las 2.257 que son necesarias para ser candidatos, Rousaud esgrime que no le importaría tener que empezar de cero y volver a pedir las firmas en caso de que el proceso electoral volviera al puesto de salida.

"Manifestamos la opinión de nuestra precandidatura en cuanto a la celebración de las elecciones, porque lo más importante es la salud de nuestros socios y socias. Por eso pedimos a la Junta Gestora y a la Generalitat que aplacen las elecciones", manifestó.

"Soy consciente de que tenemos un cojín que no es muy amplio, tenemos la confianza de que pasaremos y el esfuerzo ya lo hemos hecho. Un esfuerzo enorme, y fuimos a entregar las firmas muy felices", aseguró sobre las firmas recogidas.

Unas firmas que niega que sean inválidas, salvo alguna excepción, y que tienen el número de socio. "Quedaron fuera de las que presentamos unas 50 firmas porque no conseguimos el número de socio. Nuestras firmas se han revisado a fondo, no me consta que haya ninguna sin número de socio", aseguró, en referencia a la denuncia de Víctor Font al respecto.

Por otro lado, cree que Joan Laporta es el favorito y que, por eso, puede que anteponga ese interés a la salud. "En clave electoral, entiendo perfectamente que Laporta quiera acelerar las elecciones, por la fuerza que tiene ahora. No me atrevo a decirlo, porque no quiero decir que Laporta lo haga desde un punto de vista meramente electoral. Pero el valor a proteger, y estará de acuerdo, es la salud", comentó.

"Hay un precandidato favorito, que es Laporta, y exploraremos alternativas. Estamos muy convencidos de que tenemos el mejor proyecto. Hemos tenido un crecimiento muy fuerte, lo hemos detectado con la entrada de firmas", señaló al respecto.

Más duro con Laporta fue el doctor Miquel Llobet, miembro de la precandidatura 'Els millors, al Barça!' que lidera Rousaud. "Los datos no permiten celebrar las elecciones sin poner en peligro la salud de las personas. Eso de que si se puede trabajar, se puede votar... Negar la realidad es el método que ha utilizado Trump con la pandemia", comparó a Laporta con el presidente estadounidense.

"Negar la realidad es método 'trumpiano'. Llevamos una proyección impresionante, hemos tenido una subida espectacular, tenemos marcheta, no sé si nos perjudica o beneficia el votar ahora, pero a quien no beneficia es al socio, seguro", sentenció.

Por otro lado, el jefe de campaña de Rousaud,, Jaume López, aseguró que su resultado de firmas logradas está "bastante por encima" de lo que la gente esperaba. "Para nosotros no es una sorpresa. Nos hemos quedado a 300 firmas de Freixa, muy buen candidato y que hace más tiempo que se prepara", aportó.

"Lo más difícil era pasar el corte de las firmas, ahora viene el reto mayúsculo de ir a ganar las elecciones. Y vamos a ir a ganarlas, sin duda. En una primera encuesta, nos daban el tercer puesto. Si en un día hemos superado un puesto, en diez días tenemos opciones de acercarnos a la victoria. Queremos ser la alternativa al señor Laporta, el favorito", recalcó.