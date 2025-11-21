RTVE emitirá las finales de la Liga de Campeones hasta 2031

Archivo - El trofeo de la Liga de Campeones en la última final del torneo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE se ha asegurado la emisión de las finales de la Liga de Campeones hasta el año 2031 después de la adjudicación por parte de UC3, la empresa conjunta entre la UEFA y la EFC (European Football Clubs) para el ciclo 2027-31, según informó este viernes la cadena pública en un comunicado.

Un torneo que reúne a los mejores equipos de cada campeonato nacional y garantiza excelentes resultados de audiencia incluso cuando las finales no las disputan equipos españoles como sucedió el año pasado cuando el Paris Saint Germain derrotó al Inter de Milán ante 2.641.000 espectadores con un 26,3 % de cuota de pantalla.

La última final con representación española, celebrada el 1 de junio de 2024 en el estadio de Wembley y que terminó con la victoria del Real Madrid sobre el Borussia de Dortmund alcanzó una audiencia media de 6.176.000 espectadores, un 48,8% de cuota de pantalla y 10.399.000 espectadores siguiendo el partido en algún momento de la noche.

RTVE también dispone los derechos de la final de la Women's Champions League del 23 de mayo en Oslo o la Finalíssima entre España y Argentina a finales de marzo, y ofrecerá a lo largo de este próximo 2026 grandes citas deportivas internacionales como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milano-Cortina o el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, así como distintos campeonatos mundiales y europeos de deportes como atletismo, balonmano, natación o baloncesto.