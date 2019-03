Rubi: "Ganar al Barça sería el mejor día de mi carrera, una cosa muy bonita"

Publicado 29/03/2019 19:42:12 CET

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha asegurado que ganar este sábado al FC Barcelona en el Camp Nou conllevaría vivir el "mejor día" de su vida profesional y gozar de algo "muy bonito", aunque para ello cree que tendrán que llevar a cabo el plan a la perfección y esperar que Leo Messi, al que alabó, no tenga su mejor día.

"Se va a ver a un Espanyol reconocible, que no tiene miedo del rival que tiene delante, pero se va a ver un Espanyol que no va con el florero en la mano. Ganar sería el mejor día de mi carrera, una cosa muy bonita", aseguró en rueda de prensa.

Rubi tiene un plan que llevarán a cabo al cien por cien. "Tenemos la intención de que salga bien. Hemos incidido en todo, hemos trabajado en defensa, ataque y balón parado. Pero este es un rival que te obliga a dar un nivel altísimo para poder sumar puntos y ganar. Hay que cuidar los detalles sabiendo que nos exigirán mucho", avisó.

"Tenemos un vestuario que va a salir al mil por mil mañana, estamos convencidos de que lo podemos hacer y tenemos un plan para intentar ganar, nos lo vamos a dejar todo. La última victoria del Espanyol en el campo del Barça fue yendo colista, el último ganó al primero. Como puede pasar de todo, creemos que este sábado va a pasar", aseguró al respecto.

De momento, en la primera vuelta, el Barça se impuso por 0-4 en el RCDE Stadium. "En aquel partido se confirmó de que si dejábamos correr al Barça nos haría ocasiones de gol. Nos hicieron seis ocasiones al contraataque y sufrimos con esto. Antes del gol de falta directa no tuvimos la capacidad técnica de aprovechar ocasiones. Viven de eso, de que te vayas equivocando y no les hagas el daño que les podrías hacer", argumentó.

"WU LEI NO ES NUESTRO MESSI"

Por otro lado, preguntado por varios medios chinos por Wu Lei, no confirmó que vaya a ser titular pero aseguró que podrá ayudar con su velocidad y de cara a gol. Eso sí, fue firme al negar que el internacional chino no es el Messi del RCD Espanyol y negó, como así se lo quisieron pintar, que el duelo clave vaya a ser entre los dos jugadores.

"Es un partido Barça-Espanyol, no es un partido Messi-Wu Lei ni de broma. Son jugadores muy diferentes, Messi ha tenido un camino más que demostrado y ya veremos si Wu Lei llega al nivel de Messi, no nos vamos a engañar; esa es la realidad. No es nuestro Messi, nos ayuda y ha entrado bien pero no es una comparativa correcta", manifestó Rubi.

Además, cree que decir que si no juega Messi el Barça es otro es "minimizar el nivel" de sus compañeros. "Pero es verdad que siempre que jugamos contra el Barça acabamos buscando la frase para elogiar a Messi, no vale la pena buscar más. Un jugador tan importante como él, que no esté, significaría que su equipo lo notara pero no es garantía de nada", recalcó.

"Me baila un jugador de cara a la alineación, no la tengo decidida. Se nos han ido incorporando jugadores a final de semana, como a otros jugadores. Pero en la primera vuelta noté mucho el tema físico, de las disputas, y los vi mu fuerte. Tengo que elegir entre un perfil más de calidad o más de físico", comentó sobre el dilema que tiene de cara al once inicial.