Rubi: "Messi es imparable y es lo que hay"

Publicado 30/03/2019 18:57:43 CET

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', lamentó no haber podido lograr, al menos, un punto en el derbi frente al FC Barcelona (2-0) de la jornada 29 y destacó la habilidad que tiene Lionel Messi para decidir los partidos: "Es imparable y es lo que hay".

"¿Imparable? Es así, no sé qué decirte. Lo he disfrutado un año viéndolo jugar y entrenando. Ahora digo a los que sois del FC Barcelona que lo disfrutéis porque cuando no esté será importante. Es un jugador diferente a todo. Con el 1-0 quise que el equipo buscara el empate y con espacios, pasa esto... es muy bueno", se resignó en rueda de prensa.

"Creo que he sido gafe con mi equipo. Les dije que prefería que nos metieran un gol de falta, que una jugada que se metieran por dentro. Y con eso quería decir que haríamos alguna falta porque sino es imposible pararlo", dijo otra vez en relación a Messi. "También es verdad que ha sido una falta que podíamos haber acabado de solucionar nosotros. No ha sido tan magistral como en la primera vuelta", recordó.

Preguntado por el planteamiento de su equipo, Rubi comentó que "los goles del Barça llegaron tarde". "Nosotros hemos tenido alguna situación con Wu Lei cerca del área de ellos, pero sabíamos que si les dejábamos correr son muy peligrosos. Esa ha sido la situación del 0-2, no nos salió bien el pase en la contra y nos costó el gol", añadió.

"No hemos venido a defender, hemos venido a intentar que el rival no estuviera cómodo. Y luego atacar. Pero es muy difícil porque ellos te están presionando todo el rato y cualquier pérdida significa gol en tu contra. Hemos intentado algunas veces pasarnos la pelota, pero es muy complicado", reiteró Rubi.

"No solamente en el Camp Nou, también nos ha costado mucho generar ocasoines de gol, tanto en Valencia como en Bilbao, es así. Lo reconozco, pero no es porque queramos hacerlo. Con pelota no es tan fácil", manifestó el técnico 'perico'. "Yo estoy satisfecho con mis jugadores porque nos lo hemos creído y hemos estado metidos en el partido hasta el final".

Por último, Rubi dijo que afrontan "con mucha ilusión" los dos próximos partidos ante Getafe y Girona. "Tenemos mucha ilusión por volver a jugar el martes y luego por otro derbi, pero vamos a ir partido a partido. Tengo a la plantilla muy enchufada y estoy convencidísimo de que vamos a hacer dos buenos partidos", finalizó.