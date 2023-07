Rubiales, tras la final del Europeo sub-21: "Creo que al menos un empate merecíamos"

Luis Rubiales, President of RFEF, is seen during a press conference.

Luis Rubiales, President of RFEF, is seen during a press conference. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó este sábado que "al menos un empate" merecía la selección española sub-21 de fútbol en la final del Campeonato de Europa de su categoría, disputada en Batumi (Georgia) y perdida por 1-0 contra la selección de Inglaterra.

Ante los micrófonos de RTVE, Rubiales dijo que había que sentirse "muy orgullosos" de los pupilos de Santi Denia. "El fútbol ha sido cruel. Creo que al menos un empate merecíamos; y tal y como iba el partido, seguro que en la prórroga hubiéramos tenido más oportunidades que ellos", añadió, aludiendo al penalti fallado en el minuto 99.

"Pero desde el portero hasta el último de los jugadores que han salido, y a los que no han entrado pero han participado, y al cuerpo técnico, a Santi [Denia] y a todo su 'staff'... La verdad, nos quitamos el sombrero, han trabajado de manera espectacular, con calidad, con compromiso y con educación, que es importante. Muy, muy orgullosos porque tenemos unos jugadores de futuro tremendo, presente ya", valoró.

Rubiales resaltó que "muchos" españoles "van a poder estar" en París 2024, esperando "con mucha ilusión" esos Juegos Olímpicos. "Es verdad que ahora es un momento duro porque cuando pierdes, y más una final, las ilusiones se te caen al suelo. Pero hay que llegar a la final, hay que hacer el pedazo de campeonato que han hecho", reiteró.

"Vamos a seguir trabajando en la base de la Federación para que estas selecciones tengan todo para ganar, para intentar ganar. Esta vez no ha podido ser, pero volveremos", auguró el presidente de la RFEF, que luego restó importancia a los amagos de trifulca con la delegación de Inglaterra.

"No tiene importancia. Yo creo que ya, con quien tenía que hablar, he hablado sobre todo al terminar el partido. Es verdad que ya los sub-21 son hombres, futbolistas de presente como digo. Pero es cierto también que en las federaciones tenemos la obligación de formar no solo futbolistas, sino personas", criticó sobre la actitud de los ingleses.

"Creo que algún gesto se podía haber obviado, se podía haber evitado. Tengo que decir que el comportamiento de nuestros jugadores ha sido prácticamente excelente. A lo mejor alguno ha saltado en alguna provocación, porque es casi inevitable", reconoció sobre las tánganas entre los banquillos españoles e ingleses.

"Me voy con la sensación de que nuestro 'staff', los que estaban en el banquillo, los que estaban en el campo y la gente que me acompañaba en el palco, ha tenido un comportamiento, de verdad, que me hace sentir que podemos ir por todo el mundo y que la Federación Española y la selección siempre se comportan como toca en los sitios", insistió.

"Sabemos ganar, como demostramos en la UEFA Nations League hace unos días. Y cuando perdemos, le damos la mano al rival y ya está, seguimos adelante", agregó Rubiales. En este sentido, elogió la forma en que Denia había lidiado con los nervios de su plantilla después de la pena máxima fallada por Abel Ruiz.

"Ha sido muy cruel fallar un penalti en el último momento por uno de los mejores jugadores del torneo, Abel había estado sembrado desde el principio del torneo. Y Santi también, es un pedazo de entrenador que tiene mucho presente y mucho futuro", prosiguió Rubiales en sus alabanzas hacia el técnico de la 'Rojita'.

"Le agradezco cómo ha hablado ahora a los jugadores al terminar, de una manera paternalista pero a la vez llena de realidad. Les ha demostrado a sus jugadores, con entusiasmo, la dedicación, la profesionalidad y el comportamiento. Y muy, muy orgulloso de todos", concluyó el presidente de la RFEF.